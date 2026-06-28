На территорию ВДНХ вернули пальмы, которые росли в советское время

Несколько финиковых пальм появились на территории ВДНХ. Их высадили с целью восстановления исторического облика центра. Об этом говорится на сайте mos.ru.



Три экземпляра финиковой пальмы канарской разместили в Центральном партере. Еще два установили возле павильона № 58 (музей славянской письменности «Слово»). Пять деревьев также установили у южного входа на выставку.



Впервые пальмы появились на территории ВДНХ в 1939-м, в год открытия выставки. Это были кавказские и черноморские деревья. Часть из них стояла в кадках вдоль Главной аллеи, некоторые из них были высажены в открытый грунт.

С наступлением морозов деревья погибли, но к началу следующего сезона на выставку привезли новые экземпляры.



После Великой Отечественной войны экзотические растения вновь появились на территории ВДНХ. Так, около павильона «Грузинская ССР» посадили финиковую пальму. На зиму для нее сооружали теплое укрытие.



Теперь на ВДНХ решили вернуть такие растения. Прошлой осенью центр получил от столицы в дар 10 пальм финика канарского. На зимовку их будут отправлять в павильон № 34, а летом возвращать на свои исторические места.