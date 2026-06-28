Мадонна раскритиковала применение ИИ в искусстве
Дуа Липа открыла собственную библиотеку
Гарри Стайлз не смог удержаться на сцене из-за сильной жары
«Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории
В Москву и Подмосковье придет жаркая погода
Сериал «Клан Сопрано» перевыпустят в 4K
Жара во Франции привела почти к тысяче смертей
Путин подписал закон об ограничении числа банковских карт — не больше 20 на человека
В российских автошколах могут ввести программы праворульного вождения
В России могут установить обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате
Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО
С 2027 года регионы России смогут запрещать продажу вейпов
Лили Рейнхарт и Том Бейтман в трейлере «Гипотезы любви»
К премьере «Одиссеи» на Майами-Бич установили троянского коня
Московская школьница первой в истории ЕГЭ набрала 500 баллов
Трамп опубликовал фото «патриотического паспорта» к 250-летию США
В России ввели штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы
Продюсер «Соника в кино» снимет анимационный сериал по «Тетрису»
Telegram тестирует функцию «Сообщества» с несколькими групповыми чатами
Исследование: счастливые отношения чаще строятся не на принципе «противоположности притягиваются»
В Лондоне конференцию по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за экстремальной жары
Умер художник и один из родоначальников цифрового искусства в России Константин Худяков
Warner Bros. анонсировала анимационный сериал «Мрачные тени»
В России установили рекорд по числу людей, одновременно сыгравших в шахматы под открытым небом
Тяжелоатлеты из России снова смогут выступать на соревнованиях со своими флагом и гимном
Кинофраншиза «Очень страшное кино» собрала в мировом прокате более 1 млрд долларов
«Роскосмос» хочет построить на Луне АЭС до 2036 года
Две американские компании будут судиться из-за наггетсов «сикс-севен»

На территорию ВДНХ вернули пальмы, которые росли в советское время

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: mos.ru

Несколько финиковых пальм появились на территории ВДНХ. Их высадили с целью восстановления исторического облика центра. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Три экземпляра финиковой пальмы канарской разместили в Центральном партере. Еще два установили возле павильона № 58 (музей славянской письменности «Слово»). Пять деревьев также установили у южного входа на выставку.

Впервые пальмы появились на территории ВДНХ в 1939-м, в год открытия выставки. Это были кавказские и черноморские деревья. Часть из них стояла в кадках вдоль Главной аллеи, некоторые из них были высажены в открытый грунт. 
С наступлением морозов деревья погибли, но к началу следующего сезона на выставку привезли новые экземпляры.

После Великой Отечественной войны экзотические растения вновь появились на территории ВДНХ. Так, около павильона «Грузинская ССР» посадили финиковую пальму. На зиму для нее сооружали теплое укрытие.

Теперь на ВДНХ решили вернуть такие растения. Прошлой осенью центр получил от столицы в дар 10 пальм финика канарского. На зимовку их будут отправлять в павильон № 34, а летом возвращать на свои исторические места.

Расскажите друзьям
Теги:
ВДНХ