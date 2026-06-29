Исследование: более 90% самокатчиков в России нарушают ПДД

Более 90% самокатчиков в России нарушают правила дорожного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика систем ИИ-видеонаблюдения Netvision. Самым частым нарушением оказался проезд по пешеходному переходу.
Эксперты проанализировали более 80 тыс. поездок за месяц в Екатеринбурге и Самаре. Учитывались как арендованные, так и частные самокаты.
В Екатеринбурге из 30 тыс. самокатчиков не спешились 27 тыс. (89%), в Самаре — 47 тыс. из 53,7 тыс. (88%). Зафиксировали также случаи езды вдвоем: 750 в Екатеринбурге и 1400 в Самаре.
Недавно МВД Москвы попросило ЦОДД сократить число самокатов в столице. В ведомстве сослались на статистику ДТП: в 2026 году число аварий с участием средств индивидуальной мобильности выросло в 2,6 раза. Всего погиб один человек, 320 пострадали.