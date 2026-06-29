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Второй сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» выйдет осенью

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Netflix/Trigger

Второй сезон аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю» выйдет на Netflix осенью 2026 года, сообщили в соцсетях проекта.

Постер второго сезона сериала «Киберпанк: Бегущие по краю»
© Netflix/Trigger

Новый сезон расскажет самостоятельную историю, действие которой вновь развернется в Найт-Сити. Создатели ранее уточняли, что герои первого сезона в продолжении не появятся. Ключевых персонажей продолжения шоу зовут Уик Кингсли, Ди, Роман Каракс и Талия Янг. 

Продолжение «Бегущих по краю» создает студия Trigger, наиболее известная по работе над аниме «Убей или умри», «Подземелье вкусностей» и первому сезону шоу по вселенной Cyberpunk.     

Премьера первого сезона состоялась в 2022 году. Аниме получило высокие оценки зрителей и критиков, а также породило новую волну популярности игры Cyberpunk 2077. На IMDb сериал имеет рейтинг 8,3 из 10.

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