Второй сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» выйдет осенью

Второй сезон аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю» выйдет на Netflix осенью 2026 года, сообщили в соцсетях проекта.
Новый сезон расскажет самостоятельную историю, действие которой вновь развернется в Найт-Сити. Создатели ранее уточняли, что герои первого сезона в продолжении не появятся. Ключевых персонажей продолжения шоу зовут Уик Кингсли, Ди, Роман Каракс и Талия Янг.
Продолжение «Бегущих по краю» создает студия Trigger, наиболее известная по работе над аниме «Убей или умри», «Подземелье вкусностей» и первому сезону шоу по вселенной Cyberpunk.
Премьера первого сезона состоялась в 2022 году. Аниме получило высокие оценки зрителей и критиков, а также породило новую волну популярности игры Cyberpunk 2077. На IMDb сериал имеет рейтинг 8,3 из 10.