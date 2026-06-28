Сериал «Клан Сопрано» перевыпустят в 4K

HBO совместно с Warner Bros. выпустят криминальную драму «Клан Сопрано» в формате 4K для Blu-ray. Об этом говорится на сайте blu-ray.com.



В переиздании будут все сезоны сериала, а также дополнительные материалы: документальный сериал «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“», закадровые съемки, комментарии актеров и продюсеров. Как пишет Tech Radar, пакет будет состоять из 28 дисков.



Он будет стоить 149.99 долларов (около 11 800 рублей). Релиз запланирован на 8 декабря. Пока неизвестно, появится ли 4K-версия сериала в онлайн-кинотеатрах.



«Клан Сопрано» (The Sopranos) — это криминально-драматический телесериал телеканала HBO, снятый Дэвидом Чейзом. Он шел с 1999 по 2007 год. Всего выпустили шесть сезонов (86 серий)