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Сериал «Клан Сопрано» перевыпустят в 4K

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: «Клан Сопрано»

HBO совместно с Warner Bros. выпустят криминальную драму «Клан Сопрано» в формате 4K для Blu-ray. Об этом говорится на сайте blu-ray.com.

В переиздании будут все сезоны сериала, а также дополнительные материалы: документальный сериал «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“», закадровые съемки, комментарии актеров и продюсеров. Как пишет Tech Radar, пакет будет состоять из 28 дисков. 

Он будет стоить 149.99 долларов (около 11 800 рублей). Релиз запланирован на 8 декабря. Пока неизвестно, появится ли 4K-версия сериала в онлайн-кинотеатрах.

«Клан Сопрано» (The Sopranos) — это криминально-драматический телесериал телеканала HBO, снятый Дэвидом Чейзом. Он шел с 1999 по 2007 год. Всего выпустили шесть сезонов (86 серий)

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