Мадонна раскритиковала применение ИИ в искусстве

Мадонна выступила против работы с нейросетями в искусстве в новом интервью журналу Vogue Italia.



По словам певицы, ИИ — это «то, что противоположно искусству». «Когда-то художники, музыканты, танцоры и артисты с искренностью работали вместе друг для друга. Я очень ценю этот опыт. Сейчас так больше не делают. Теперь, заключая контракт со звукозаписывающей компанией, важно то, сколько у тебя подписчиков», — сказала Мадонна.



«Вот почему в [треке] „Bring Your Love“ я пою: „Не пытайтесь отвлечь меня цифрами“. Я перестала думать о хит-парадах, о показателях в стримингах. Алгоритмы и искусственный интеллект — это противоположность риску, а для меня это противоположность созданию произведений искусства», — добавила артистка.



Недавно Мадонна рассказала, почему Universal и Netflix отказались выпускать ее байопик. По словам певицы, компании посчитали, что проект требует слишком больших финансовых вложений.