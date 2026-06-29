Ремонт Останкинского моста заблокировал пешеходные маршруты для жителей СВАО

Масштабная реконструкция сооружения началась 16 мая. «Этот мост построили в 1958 году, и сейчас он нуждается в ремонте. В ходе работ мы полностью заменим пролетное строение методом продольной надвижки. При такой технологии готовый элемент собирают в стороне, а затем перемещают на нужное место по специальным путям. Это позволяет вести сборку одновременно с устройством опор и сокращает сроки ремонта», — рассказывали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.