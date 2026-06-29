Ремонт Останкинского моста заблокировал пешеходные маршруты для жителей СВАО

В Москве из-за ремонта Останкинского путепровода закрыли мост для пешеходов. Безопасный обход жителям не предложили, поэтому люди вынуждены массово переходить железнодорожные пути в неположенных местах. Об этой проблеме «Афише Daily» рассказали местные жители.
По словам горожан, рядом с их домами находятся три станции метро: «Бутырская», «Алексеевская» и «Марьина Роща». Большинству удобнее ходить именно к «Марьиной Роще» — в той стороне расположены ТЦ «Райкин Плаза», «Ашан» и важные социальные объекты: городская поликлиника №12, центр госуслуг «Мои документы», а также отделения Пенсионного и Социального фондов. Однако путь к ним лежит через автомобильно-пешеходный мост над путями Октябрьской железной дороги.
Масштабная реконструкция сооружения началась 16 мая. «Этот мост построили в 1958 году, и сейчас он нуждается в ремонте. В ходе работ мы полностью заменим пролетное строение методом продольной надвижки. При такой технологии готовый элемент собирают в стороне, а затем перемещают на нужное место по специальным путям. Это позволяет вести сборку одновременно с устройством опор и сокращает сроки ремонта», — рассказывали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.
Работы продлятся до 31 октября 2027 года. Заказчиком выступает ГАУ г. Москвы «ДКБ», генеральной подрядной организацией — ООО «Пелискер».
На участке Шереметьевской улицы — от дома 37, корпус 1, до дома 24а на Калибровской улице — уже ограничили движение. Для автомобилистов и общественного транспорта ввели схемы объезда. Из-за этого время в пути выросло с 10 до 45 минут, при этом автобусы ходят редко.
Ранее пешеходы могли перейти на сторону к метро «Марьина Роща» пешком по мосту, но 29 июня его закрыли. При этом безопасные альтернативные маршруты для людей так и не организовали.
«Многим приходится на свой страх и риск переходить через железнодорожные пути и карабкаться по необорудованным глухим проходам. Так ходят не только молодые, но и пенсионеры. Мы уже писали о проблеме на mos.ru и в прокуратуру, но ответа пока нет. Просим предать ситуацию огласке, пока не случилась трагедия», — делятся местные жители.
Редакция «Афиши Daily» отправила официальный запрос на комментарий в пресс-службу Дептранса. Ответа пока нет.