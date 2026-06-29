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Аарон Тейлор-Джонсон и Уиллем Дефо в первом трейлере «Оборотня» Роберта Эггерса

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Focus Features

Focus Features представила первый трейлер готического хоррора «Оборотень» — или «Вервольф» — Роберта Эггерса. Фильм выйдет в мировой прокат 25 декабря.

Действие фильма разворачивается в Англии XIII века. Проект будет включать ритуальные элементы. В фильм также войдут диалоги на древнеанглийском языке — это уже стало характерной чертой Эггерса, который в своих работах стремится к исторической точности.

Главные роли исполнили Аарон Тейлор-Джонсон («Носферату»), Лили-Роуз Депп («Носферату»), Уиллем Дефо («Маяк») и Ральф Айнесон («Ведьма»). Все они уже ранее работали с режиссером.

Видео: Focus Features

Сценарий Эггерс написал в соавторстве со Сьоном Сигюрдссоном, с которым он ранее работал над «Варягом». «Это фильм о средневековом оборотне, и это самая мрачная вещь, которую я когда‑либо писал, несомненно», — говорил ранее режиссер. Один из звукорежиссеров в соцсетях написал, что после прочтения текста ему «потребовались объятия».

Съемки длились 77 дней и завершились в январе. Снимали на 35-миллиметровую пленку в соотношении 1,37:1.

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