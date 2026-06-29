Аарон Тейлор-Джонсон и Уиллем Дефо в первом трейлере «Оборотня» Роберта Эггерса

Сценарий Эггерс написал в соавторстве со Сьоном Сигюрдссоном, с которым он ранее работал над «Варягом». «Это фильм о средневековом оборотне, и это самая мрачная вещь, которую я когда‑либо писал, несомненно», — говорил ранее режиссер. Один из звукорежиссеров в соцсетях написал, что после прочтения текста ему «потребовались объятия».