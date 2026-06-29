В Москве пройдет благотворительный забег «Беги за другом» в поддержку животных из приютов

«Для нас важно показать, что помощь животным — это не только про сложные истории, но и про объединение людей, городскую культуру, ответственность и участие. Мы хотим, чтобы этот день стал точкой притяжения для всех, кому близка тема добрых дел и осознанного отношения к животным», — говорит президент фонда «Ника» Вера Митина. В прошлом году забег собрал более 1500 участников и гостей.