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В Москве пройдет благотворительный забег «Беги за другом» в поддержку животных из приютов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-служба фонда «Ника»

8 августа в музее-усадьбе «Люблино» пройдет второй благотворительный забег «Беги за другом». Его организует фонд помощи бездомным животным «Ника». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню бездомных животных.

В забеге примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Для детей подготовили дистанции 500 метров и 1 километр, для взрослых — 2 километра и 5 километров. Принять участие можно с собаками.

Гостей также ждут выставка-пристройство животных, лекции экспертов, pet-friendly активности, благотворительный маркет, детская зона и музыкальная программа. Все собранные средства направят на лечение, стерилизацию, содержание животных и развитие приютов. Поддержать проект можно онлайн — в формате «Бегу на диване».

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© Пресс-служба фонда «Ника»
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© Пресс-служба фонда «Ника»
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© Пресс-служба фонда «Ника»
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© Пресс-служба фонда «Ника»

«Для нас важно показать, что помощь животным — это не только про сложные истории, но и про объединение людей, городскую культуру, ответственность и участие. Мы хотим, чтобы этот день стал точкой притяжения для всех, кому близка тема добрых дел и осознанного отношения к животным», — говорит президент фонда «Ника» Вера Митина. В прошлом году забег собрал более 1500 участников и гостей.

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