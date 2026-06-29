«Между небом и землей» Алис Виаль выйдет в российский прокат 23 июля

«Мне приятна мысль, что зритель выйдет из кинотеатра с ощущением легкости, освобождения. Люди приходят на любовную историю, а в итоге сталкиваются с рассказом, который напоминает нам о наших утратах, — о тех, кого мы любили и будем любить всегда — и вызывает желание жить чуть ярче. Хотя бы на несколько минут. Мне хочется верить, что фильм подарит зрителям такой катарсис», — говорит Виаль.