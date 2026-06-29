«Между небом и землей» Алис Виаль выйдет в российский прокат 23 июля

23 июля в российский прокат выходит «Между небом и землей» — дебютный фильм Алис Виаль, лауреатки премии «Сезар» за лучшую короткометражку. Французскую историю любви уже сравнивают с «Привидением».
После гибели в автокатастрофе музыкант Оскар (Джонатан Коэн, «Армия воров») оказывается между мирами. Его слышит только Эльза (Магали Лепин Блондо, «Природа любви») — одинокий медиум, способный общаться с недавно умершими. Их встреча становится началом истории о преодолении границы между жизнью и смертью. Сценарий основан на реальной истории медсестры из паллиативного отделения.
Важную роль в создании атмосферы сыграла музыка. По просьбе актеров звукорежиссер включал треки прямо на площадке перед каждой сценой — это помогало им настроиться на одну волну. Съемки проходили в портовом городе Гавре.
«Мне приятна мысль, что зритель выйдет из кинотеатра с ощущением легкости, освобождения. Люди приходят на любовную историю, а в итоге сталкиваются с рассказом, который напоминает нам о наших утратах, — о тех, кого мы любили и будем любить всегда — и вызывает желание жить чуть ярче. Хотя бы на несколько минут. Мне хочется верить, что фильм подарит зрителям такой катарсис», — говорит Виаль.