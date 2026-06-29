В Петербурге начались съемки киносказки «Садко» с Анной Пересильд и Никитой Кологривым

По сюжету бедный гусляр Садко возвращается в Великий Новгород и влюбляется в княжну Любаву. Чтобы добиться ее руки, герой заключает сделку с Морским царем и отправляется в опасное путешествие между миром людей и подводным царством. Создатели обещают современное прочтение классической былины с яркими музыкальными номерами, качественными визуальными эффектами.