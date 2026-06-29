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В Петербурге начались съемки киносказки «Садко» с Анной Пересильд и Никитой Кологривым

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: кинокомпания СТВ

В Санкт-Петербурге стартовали съемки «Садко» — новой музыкальной киносказки по мотивам русской былины, сообщила «Афише Daily» пресс-служба СТВ. Режиссером проекта выступает Иван Оганесов, а премьера запланирована на 8 марта 2028 года.

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Актерский состав и кадры из фильма «Садко»
© Кинокомпания СТВ

Главную роль исполнит Антон Рогачев, его возлюбленную Любаву сыграет Анна Пересильд. Никита Кологривый появится в образе моряка Буслая, Елизавета Ищенко — воительницы Рандгрид. В фильме также снимаются Юрий Стоянов, Кристина Бабушкина, Роман Васильев, Алексей Дмитриев и другие.

По сюжету бедный гусляр Садко возвращается в Великий Новгород и влюбляется в княжну Любаву. Чтобы добиться ее руки, герой заключает сделку с Морским царем и отправляется в опасное путешествие между миром людей и подводным царством. Создатели обещают современное прочтение классической былины с яркими музыкальными номерами, качественными визуальными эффектами. 

Креативный продюсер и композитор проекта — Даша Чаруша, а костюмы для героев создает Надежда Васильева, работавшая над «Коньком-горбунком», «По щучьему велению» и «Летучим кораблем».

В России могут установить обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате. Это сделают в качестве меры поддержки российского кино. Закон совместно разработают Госдума и правительство.

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