В Петербурге начались съемки киносказки «Садко» с Анной Пересильд и Никитой Кологривым

В Санкт-Петербурге стартовали съемки «Садко» — новой музыкальной киносказки по мотивам русской былины, сообщила «Афише Daily» пресс-служба СТВ. Режиссером проекта выступает Иван Оганесов, а премьера запланирована на 8 марта 2028 года.
Главную роль исполнит Антон Рогачев, его возлюбленную Любаву сыграет Анна Пересильд. Никита Кологривый появится в образе моряка Буслая, Елизавета Ищенко — воительницы Рандгрид. В фильме также снимаются Юрий Стоянов, Кристина Бабушкина, Роман Васильев, Алексей Дмитриев и другие.
По сюжету бедный гусляр Садко возвращается в Великий Новгород и влюбляется в княжну Любаву. Чтобы добиться ее руки, герой заключает сделку с Морским царем и отправляется в опасное путешествие между миром людей и подводным царством. Создатели обещают современное прочтение классической былины с яркими музыкальными номерами, качественными визуальными эффектами.
Креативный продюсер и композитор проекта — Даша Чаруша, а костюмы для героев создает Надежда Васильева, работавшая над «Коньком-горбунком», «По щучьему велению» и «Летучим кораблем».
В России могут установить обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате. Это сделают в качестве меры поддержки российского кино. Закон совместно разработают Госдума и правительство.