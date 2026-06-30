Кевин Спейси сказал, что его карьера восстанавливается после обвинений в сексуализированном насилии

Кевин Спейси признался, что киноиндустрия стала принимать его теплее после нескольких лет «отмены» из-за обвинений в сексуализированном насилии и домогательствах. Об этом сообщает Variety.
«Сейчас я чувствую, что меня принимают гораздо теплее. Все развивается именно так, как мы надеялись», — сказал актер в подкасте Билла Маэра Club Random.
Он добавил, что «выиграл все суды с участием присяжных», в том числе по иску актера Энтони Раппа. В 2022 году присяжные в Нью-Йорке отклонили гражданский иск Раппа о сексуализированном насилии.
При этом Спейси признал, что в прошлом переходил личные границы. «Я никогда не говорил, что огня не было. Просто это был не лесной пожар, а небольшой пожар на кухне, который можно было потушить огнетушителем», — отметил актер.
Маэр в ответ сказал, что актер должен был понести наказание, но за последние девять лет тот «уже дорого заплатил». Сам Спейси надеется, что отношение к нему в ближайшее время заметно изменится.
После обвинений в 2017 году Спейси лишился главной роли в сериале «Карточный домик», а также был заменен Кристофером Пламмером в фильме «Все деньги мира». В последние годы он снимался преимущественно в европейских и независимых проектах.
Весной Спейси урегулировал в досудебном порядке иски о сексуализированном насилии, которые подали трое мужчин.