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Кевин Спейси сказал, что его карьера восстанавливается после обвинений в сексуализированном насилии

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Netflix

Кевин Спейси признался, что киноиндустрия стала принимать его теплее после нескольких лет «отмены» из-за обвинений в сексуализированном насилии и домогательствах. Об этом сообщает Variety.

«Сейчас я чувствую, что меня принимают гораздо теплее. Все развивается именно так, как мы надеялись», — сказал актер в подкасте Билла Маэра Club Random.

Он добавил, что «выиграл все суды с участием присяжных», в том числе  по иску актера Энтони Раппа. В 2022 году присяжные в Нью-Йорке отклонили гражданский иск Раппа о сексуализированном насилии.

При этом Спейси признал, что в прошлом переходил личные границы. «Я никогда не говорил, что огня не было. Просто это был не лесной пожар, а небольшой пожар на кухне, который можно было потушить огнетушителем», — отметил актер. 

Маэр в ответ сказал, что актер должен был понести наказание, но за последние девять лет тот «уже дорого заплатил». Сам Спейси надеется, что отношение к нему в ближайшее время заметно изменится.

После обвинений в 2017 году Спейси лишился главной роли в сериале «Карточный домик», а также был заменен Кристофером Пламмером в фильме «Все деньги мира». В последние годы он снимался преимущественно в европейских и независимых проектах.

Весной Спейси урегулировал в досудебном порядке иски о сексуализированном насилии, которые подали трое мужчин.

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