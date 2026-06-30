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Netflix работает над сериалом по серии игр Persona

Афиша Daily
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Иллюстрация: SEGA/PS Store

Netflix разрабатывает игровой сериал по франшизе видеоигр Persona. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Шоураннером и сценаристом выступит Кристофер Монфетт, который ранее продюсировал сериалы «Звездный путь: Пикар» и «911 служба спасения». Среди продюсеров значатся Шон Леви, Дэн Левин и Роберт Этвуд из 21 Laps.

Netflix отказался комментировать информацию Variety.

21 Laps известна прежде всего как продюсерская компания «Очень странных дел». Среди ее других проектов — «Идеальная пара», «Последний настоящий мужчина», фильм «Дэдпул и Росомаха» и недавний хоррор «Закулисье реальности».

Persona — серия японских ролевых игр, разработанная P-Studio, подразделением Atlus, и издаваемая Sega. Обычно игры рассказывают о японских старшеклассниках, которые совмещают учебу, повседневную жизнь и дружбу с борьбой против сверхъестественных угроз.

Серия началась в 1996 году с Revelations: Persona — спин-оффа Shin Megami Tensei. Сейчас во франшизе шесть основных игр и 15 спин-оффов. В июне 2026 года Sega официально подтвердила разработку Persona 6. Самая свежая часть серии — Persona 5: The Phantom X — вышла в 2025 году.

Для Netflix это будет не первая адаптация видеоигр. Ранее стриминг выпустил сериал «Ведьмак», а также анимационные проекты «Аркейн», «Киберпанк: Бегущие по краю» и «Tomb Raider: Легенда о Ларе Крофт».

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