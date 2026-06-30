Netflix работает над сериалом по серии игр Persona

Серия началась в 1996 году с Revelations: Persona — спин-оффа Shin Megami Tensei. Сейчас во франшизе шесть основных игр и 15 спин-оффов. В июне 2026 года Sega официально подтвердила разработку Persona 6. Самая свежая часть серии — Persona 5: The Phantom X — вышла в 2025 году.