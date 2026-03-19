Кевин Спейси урегулировал во внесудебном порядке иски трех мужчин, обвинявших его в насилии

Американский актер Кевин Спейси, известный по сериалу «Карточный домик» и фильму «Красота по-американски», урегулировал в досудебном порядке иски о сексуализированном насилии, которые подали трое мужчин. Об этом сообщила Би-би-си.
Спейси достиг соглашения с истцами, которые утверждали, что актер напал на них в период с 2000 по 2013 год. Все они обратились с гражданскими жалобами в суд в 2025 году. Рассмотрение исков должно было состояться позднее в 2026 году.
Обладатель премии «Оскар» отрицает все обвинения в противоправных действиях. В 2023 году его уже оправдали по девяти пунктам обвинения на уголовном процессе, который также касался сексуализированных преступлений.
После этого двое участников суда подали гражданские иски в Высокий суд. Один из них утверждал, что Спейси совершил против него преступления 12 раз. Другой заявлял, что в ходе мастер-класса в 2008 году «получил психическую травму» из‑за действий артиста.
Третий истец был единственным, кто открыто назвал свое имя — Руари Кэннон. Он заявил, что Спейси приставал к нему на вечеринке после премьеры спектакля «Сладкая птица юности» в театре «Олд Вик» в 2013 году. Свою историю Кэннон рассказывал в документальном фильме 2024 года «Spacey Unmasked».
В марте состоялось первое слушание по делу Спейси. На нем адвокаты предположительно пострадавших мужчин заявили, что в суде выступят еще семь человек, якобы столкнувшихся с домогательствами со стороны актера.