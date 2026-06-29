«Винзавод» открыл летнюю сцену под названием «Зелено-Молодо»

С 26 июня по 2 августа 2026 года московский ЦСИ «Винзавод» проводит летнюю сцену под названием «Зелено-Молодо».



Свои спектакли на ней представят независимые театральные коллективы, художники и музыканты, работающие в альтернативных жанрах. Театральную программу сформировали ректор ГИТИСа Григорий Заславский, писатель Александр Цыпкин, театральный критик Павел Руднев и куратор проекта Ева Инденбаум. Отбор музыкантов проводили основатель и главный редактор блога «Родной звук» Вадим Чувашев.



Открыла проект режиссерская версия спектакля Григория Южакова (художественный руководитель проекта «Вне…театр») по автобиографической прозе Булгакова «Записки на манжетах». В программе также участвуют объединение «Проект номер два» со спектаклем «Сказка о потерянной памяти» режиссера Ираклия Патаридзе, Мастерская О. Л. Кудряшова из ГИТИСа со спектаклем-альбомом Tribute LP режиссера Эрнеста Маторкина, независимый проект «Нетупи» с постановкой «Звездный билет» по роману Василия Аксенова, проект «Өй театр» со спектаклем «П.О.Л.Е.» (просто она любила его) режиссера Аскара Галимова, а также проект «Нэмэкитупа» с трагикомедией «Две дамо4ки в сторону севера» актрис Юлии Ильиной и Миланы Владыкиной.



В июлетакже также пройдут четыре детских спектакля. 1 и 2 августа состоится двухдневный фестиваль независимой музыки в партнерстве с «Родным звуком».