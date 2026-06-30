ISU разрешил фигуристам из России и Беларуси выступать на турнирах в нейтральном статусе

Аарон Тейлор-Джонсон и Уиллем Дефо в первом трейлере «Оборотня» Роберта Эггерса
Россияне стали чаще покупать велосипеды из-за рубежа — продажи за месяц выросли на 131%
Микеле Риондино в эксклюзивном отрывке итальянского хоррора «Долина улыбок»
Из-за аномальной жары Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров
В Китае передали данные по оптоволокну со скоростью 51,3 Тбит/с
«Супергерл» провалилась в прокате и может принести Warner Bros. более 100 млн убытков
Netflix работает над сериалом по серии игр Persona
Кевин Спейси сказал, что его карьера восстанавливается после обвинений в сексуализированном насилии
Финн Уиттрок пробует шоколад в новом трейлере фильма о компании Hershey’s
Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев
В Instagram* появится способ сбросить или перенастроить алгоритм рекомендаций
Кристен Риттер снимется во втором сезоне «Декстера: Воскрешение»
«Винзавод» открыл летнюю сцену под названием «Зелено-Молодо»
В Москве пройдет премьерный показ драмеди «Это хит!» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой
Стала известна программа второго «Карандаш-феста» в Старице
Сет Роген раскритиковал Сильвестра Сталлоне
Ремонт Останкинского моста заблокировал пешеходные маршруты для жителей СВАО
В Москве пройдет благотворительный забег «Беги за другом» в поддержку животных из приютов
Появился трейлер третьей части «Angry Birds в кино»
«Между небом и землей» Алис Виаль выйдет в российский прокат 23 июля
Психологический детектив «Фейк» о киберсталкинге выйдет в Okko 16 июля
В Москве началось строительство станции метро «Южный порт»
Производство мороженого в России выросло в 1,4 раза за 8 лет
В Петербурге начались съемки киносказки «Садко» с Анной Пересильд и Никитой Кологривым
Lil Pump даст первый большой сольный концерт в России
«Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» приостановили поставки Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder
Конкурс по пению на миньонском языке прошел на премьере «Миньонов и монстров»
Исследование: низкий вес при рождении связан с небольшим отставанием в когнитивном развитии

ISU разрешил фигуристам из России и Беларуси выступать на турнирах в нейтральном статусе

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Natalya Karpeka/Unsplash

Международный союз конькобежцев допустил спортсменов из России и Беларуси до турниров под своей эгидой начиная с сезона 2026/27. Выступать они смогут в нейтральном статусе — без флагов, гимнов и национальной формы.

Решение о допуске принимает Совет ISU или независимая комиссия. Среди критериев недопуска — действительная военная служба, участие в боевых действиях против Украины после февраля 2022 года или их публичная поддержка. ISU оставляет за собой право ужесточать или смягчать меры в зависимости от ситуации.

Нейтральные спортсмены также смогут участвовать в командных турнирах — синхронном катании, командных гонках, эстафетах и командном трофее ISU — в составе сборной AIN.

В мае РИА «Новости» сообщило, что сын фигуриста Евгения Плющенко со следующего сезона будет выступать за Азербайджан. Решение о переходе приняли в связи с тем, что у Александра было мало шансов попасть в сборную России.

Расскажите друзьям