ISU разрешил фигуристам из России и Беларуси выступать на турнирах в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев допустил спортсменов из России и Беларуси до турниров под своей эгидой начиная с сезона 2026/27. Выступать они смогут в нейтральном статусе — без флагов, гимнов и национальной формы.
Решение о допуске принимает Совет ISU или независимая комиссия. Среди критериев недопуска — действительная военная служба, участие в боевых действиях против Украины после февраля 2022 года или их публичная поддержка. ISU оставляет за собой право ужесточать или смягчать меры в зависимости от ситуации.
Нейтральные спортсмены также смогут участвовать в командных турнирах — синхронном катании, командных гонках, эстафетах и командном трофее ISU — в составе сборной AIN.
В мае РИА «Новости» сообщило, что сын фигуриста Евгения Плющенко со следующего сезона будет выступать за Азербайджан. Решение о переходе приняли в связи с тем, что у Александра было мало шансов попасть в сборную России.