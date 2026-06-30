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Россияне стали чаще покупать велосипеды из-за рубежа — продажи за месяц выросли на 131%

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Ganesh Mohan T

Россияне стали чаще покупать велосипеды из-за рубежа. В июне их продажи на платформе CDEK.Shopping выросли на 131% по сравнению с маем, а выручка — сразу на 263%. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба компании.

Самыми востребованными оказались горные велосипеды: на них пришлось 54% всех заказов. Следом идут шоссейные модели (13,5%) и складные велосипеды (11,5%).

Лидером среди производителей стал немецкий бренд Cube, который занял почти половину всех продаж (48,65%). В тройку самых популярных также вошли Canyon (6%) и Scott (2,7%).

Чаще всего россияне заказывали горный велосипед Cube Aim SLX Flashlime’n’Juniper 2025, модель Canyon Exceed CF 6 Cosmos Black и складной Dahon Yuki KT610 с 16-дюймовыми колесами.

По мнению аналитиков, всплеск спроса связан не только с началом летнего сезона, но и с изменением потребительских привычек. Все больше покупателей рассматривают велосипед не только как спортивный инвентарь, но и как полноценную альтернативу личному транспорту.

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