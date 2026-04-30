Лето на колесах: как выбрать велосипед для города, дачи и спорта

Велопрогулки — любимое летнее хобби многих россиян. Хотя в больших городах без труда можно арендовать велосипед, завести собственный спортивный инвентарь куда приятнее. «Афиша Daily» оценила предложения на рынке и разобралась, как выбрать транспортное средство, подходящее именно вам.

Типы велосипедов
 

Первым делом стоит определиться, зачем требуется велосипед — для приятных поездок по городу, для отдыха на природе, для серьезных тренировок по шоссейному или треккинговому велоспорту или для экстрима. Изначальная ассоциация с покупкой этого средства передвижения может быть связана с непропорционально высокой ценой, но это необязательно — благодаря вторичному рынку. Бюджетно модель можно приобрести на крупных платформах — например, «Авито».

Для поездок по городу

Для отдыха подойдут городские велосипеды с широким сидением и высоким рулем. Они похожи на те, что можно арендовать в Москве. Модели могут быть складными — их удобно перевозить в общественном транспорте. Использовать эти велосипеды стоит на асфальтированных трассах и велодорожках. 

Для дальних путешествий

Для более продолжительных заездов будут хороши туристические велосипеды или даже шоссейные — они легкие, с узкими шинами и изогнутым рулем, который называют «бараном». Последние вполне подходят для настоящих спортивных достижений. Те, кто не гонится за ними, могут присмотреться к электрическим моделям — они могут развивать скорость до 25-45 километров в час (в некоторых случаях — даже до 60).

Для отдыха на природе
 

Если велосипед планируется использовать на даче или в поездках на природу, предпочтение лучше отдать горным моделям. Варианты для маунтинбайка надежнее прочих — у них более массивные колеса и мощная рама, способная выдерживать нагрузки на ухабах и грунтовых поверхностях.

Для экстремальных хобби

Любители экстрима могут выбрать горные велосипеды для даунхилла (скоростного спуска с гор) или фрирайда (езды по бездорожью). Для каждой дисциплины существуют свои модели. Визуально особенно отличаются BMX-байки: у них маленькие колеса, короткая рама, малый вес и особая прочность.

Характеристики байков


1. Высота рамы

Рамы на велосипедах бывают разной формы, но главный параметр в них — высота. Она должна соответствовать росту: между пахом владельца и рамой должно оставаться 5-10 см свободного пространства для городских и дорожных моделей, 10-15 см — для горных.

Неправильный размер рамы помешает комфортной езде, может вызвать дискомфорт, усталость и даже привести к травме. Производители велосипедов, как правило, публикуют таблицу соответствия роста и необходимой высоты рамы у конкретной модели.

2. Материал рамы

Рамы бывают из стали, алюминия и карбона. Стальные варианты наиболее дешевые и довольно надежные, но у них есть минусы — они тяжелые и могут ржаветь. Алюминиевые рамы — более легкие и устойчивые к коррозии, но могут вибрировать при движении. Они считаются оптимальным выбором для большинства велосипедов. Карбоновые рамы могут сломаться от точечных ударов, но отлично гасят вибрации. Это самый легкий, но одновременно и самый дорогостоящий вариант.

3. Размер колес

Для использование велосипеда в городе подойдут колеса диаметром 24-28 дюйма (60-70 см). Они обеспечат достаточную маневренность. Колеса побольше хороши для бездорожья, на них проще набирать скорость и проезжать сложные участки. Оптимален диаметр 29 дюймов. Он, кстати, наиболее подходит для высоких людей.

4. Тормоза

Самые мощные и контролируемые тормоза у велосипедов — дисковые гидравлические. Это лучший выбор для горных моделей. Для шоссейных и городских велосипедов подойдут также дисковые механические, они проще в обслуживании. Ободные считаются наименее эффективными, они не очень хорошо работают в дождливую погоду.

5. Подвеска

Жесткая подвеска подойдет только для движения по асфальту и легким грунтам, у нее нет амортизаторов. Хардтейл-вариант (с передним амортизатором) — более универсальный вариант. Для экстремального катания желателен двухподвес, оснащенный передним и задним амортизаторами. Он обеспечивает необходимый комфорт при езде по камням, но он дороже и требует недешевого обслуживания.

6. Передачи и трансмиссия

Система передач, или проще — скоростей, помогает велосипедисту адаптироваться к разным условиям и контролировать нагрузку. Для городских велосипедов достаточно 7-21 вариантов скорости, для горных требуется больше вариантов — 21-33. Скорости могут меняться с помощью внешнего переключения (переброса цепи между «звездами» с разным диаметром) или внутреннего (переключения передач внутри втулки, расположенной в центре заднего колеса). Первый вариант проще в ремонте и дешевле, но подвержен загрязнению. Также можно найти комбинированную систему.

Тест-драйв: зачем нужен и что проверять
 

Любой велосипед перед покупкой необходимо опробовать. Специализированные и брендовые магазины иногда предлагают полноценный тест-драйв устройств с выездом. Но и в отсутствии такой опции транспорт можно и нужно протестировать на площадке. Возможность «протестировать» велосипед предоставляют также продавцы на «Авито» — там качественные велосипеды зачастую продают по сниженным ценам.

Сергей Кленяев
Руководитель по развитию бизнеса спорт, хобби в «Авито»

«При выборе велосипеда очень важно протестировать его вживую — и здесь покупка с рук дает реальное преимущество: в магазине вам не всегда разрешат сделать полноценный тест драйв, тогда как частный продавец, как правило, дает такую возможность. Во время осмотра и поездки обратите внимание на главное: проверьте раму на трещины и вмятины, покрутите колеса — они должны вращаться ровно, без восьмерок и люфтов во втулках. Протестируйте тормоза — отклик должен быть четким и уверенным. Оцените состояние цепи и звезд. И обязательно прокатитесь: посадка, отклик руля и работа переключателей по-настоящему чувствуются только в движении — никакой статичный осмотр этого не заменит».

При тест-драйве важно оценить удобство седла и руля, проверить соответствие высоты рамы и отсутствие проблем с управлением велосипедом. Подходящий велосипед комфортен для владельца и имеет плавный ход, его цепь, колеса и тормоза работают без сбоев. Никакие элементы конструкции не должны скрипеть или стучать. Велосипед должен двигаться по прямой, не заваливаясь в сторону.

Спина и шея велосипедиста не должны напрягаться при езде, руки должны свободно лежать на руле. Ноги в нижней точке педали, согласно правилам, слегка согнуты — если они вытянуты, велосипед великоват. Руль и седло необходимо отрегулировать, чтобы посадка была максимально корректной и удобной. Во время движения колени не касаются руля, повороты и переключение скоростей — легкие.

При покупке б/у велосипеда, нужно внимательно осмотреть модель. На раме не должно быть трещин и сколов, на колесах — погнутостей и деформаций. Спицы в колесах равномерно натянуты. Цепь и «звезды», на которых она вращается, стоит проверить на износ, провисания и искривления. Убедитесь, что конструкции велосипеда свободны от ржавчины. Руль не шатается, все болты и винты затянуты, на покрышках нет вздутий и трещин.

Аксессуары: что купить к велосипеду


В дополнение к велосипеду стоит купить аксессуары. Некоторые из них — обязательны к приобретению, например, средства защиты и свет для поездок в темное время суток. Другие же просто сделают поездки приятнее.

Обязательно: 

Шлем и другая защита — обязательны для безопасности. Шлем должен плотно сидеть на голове, не закрывать обзор и иметь хорошую вентиляцию. Для экстремального катания требуются также наколенники, налокотники и перчатки с защитой запястий.
Лампы с белым и красным светом. Белый свет крепится спереди велосипеда, красный — сзади. Они необходимы для езды в сумерках. Наиболее удобны модели с несколькими режимами: мигающий свет привлекает в темноте больше внимания.
Замок для предотвращения кражи велосипеда. Лучше всего выбирать U-lock. Он тяжелее альтернатив, но надежно защищает от воровства. Тросовые замки грабители могут «перекусить». Вместо U-lock можно купить толстую цепь в тканевой оплетке.
«Крылья» для защиты от брызг. Многие велосипеды уже оснащены «крыльями», но в случае отсутствия их стоит купить отдельно. Эти устройства могут быть из пластика или алюминия. Они предотвращают попадание грязи с колес на велосипедиста.
Насос или CO2-картриджи для подкачки шин.
Звонок требуется любому веломипедисту в России по правилам дорожного движения, так же как и светоотражатели (белые спереди, красные сзади, оранжевые или красные — с боковых сторон). За их отсутствие можно предусмотрен штраф.
Дополнительно:

Сумки для перевозки вещей. Корзина на руле — идеальный аксессуар для городского велосипеда. В нее можно положить рюкзак, верхнюю одежду или покупки из супермаркета. Но для других видов велосипедов предпочтительнее сумки на раму или багажник. Вещи на багажнике можно также крепить с помощью специальной резинки.
Держатели для телефона, воды, кофе. Укомплектовать велосипед можно исходя из индивидуальных потребностей. Спортсменам на шоссейных моделях пригодится холдер для воды, который крепится на раме. С его помощью велосипедист может пить на ходу, не останавливаясь. Для поездок по городу не помешает холдер для смартфона — его, скорее всего, часто придется использовать для навигации.
Зеркала заднего вида
Набор инструментов для мелкого ремонта.
Запасные камеры на случай повреждения резины на колесе.
