Лето на колесах: как выбрать велосипед для города, дачи и спорта

Типы велосипедов
Первым делом стоит определиться, зачем требуется велосипед — для приятных поездок по городу, для отдыха на природе, для серьезных тренировок по шоссейному или треккинговому велоспорту или для экстрима. Изначальная ассоциация с покупкой этого средства передвижения может быть связана с непропорционально высокой ценой, но это необязательно — благодаря вторичному рынку. Бюджетно модель можно приобрести на крупных платформах — например, «Авито».
Для поездок по городу
Для отдыха подойдут городские велосипеды с широким сидением и высоким рулем. Они похожи на те, что можно арендовать в Москве. Модели могут быть складными — их удобно перевозить в общественном транспорте. Использовать эти велосипеды стоит на асфальтированных трассах и велодорожках.
Для дальних путешествий
Для более продолжительных заездов будут хороши туристические велосипеды или даже шоссейные — они легкие, с узкими шинами и изогнутым рулем, который называют «бараном». Последние вполне подходят для настоящих спортивных достижений. Те, кто не гонится за ними, могут присмотреться к электрическим моделям — они могут развивать скорость до 25-45 километров в час (в некоторых случаях — даже до 60).
Для отдыха на природе
Если велосипед планируется использовать на даче или в поездках на природу, предпочтение лучше отдать горным моделям. Варианты для маунтинбайка надежнее прочих — у них более массивные колеса и мощная рама, способная выдерживать нагрузки на ухабах и грунтовых поверхностях.
Для экстремальных хобби
Любители экстрима могут выбрать горные велосипеды для даунхилла (скоростного спуска с гор) или фрирайда (езды по бездорожью). Для каждой дисциплины существуют свои модели. Визуально особенно отличаются BMX-байки: у них маленькие колеса, короткая рама, малый вес и особая прочность.
Характеристики байков
1. Высота рамы
Рамы на велосипедах бывают разной формы, но главный параметр в них — высота. Она должна соответствовать росту: между пахом владельца и рамой должно оставаться 5-10 см свободного пространства для городских и дорожных моделей, 10-15 см — для горных.
Неправильный размер рамы помешает комфортной езде, может вызвать дискомфорт, усталость и даже привести к травме. Производители велосипедов, как правило, публикуют таблицу соответствия роста и необходимой высоты рамы у конкретной модели.
2. Материал рамы
Рамы бывают из стали, алюминия и карбона. Стальные варианты наиболее дешевые и довольно надежные, но у них есть минусы — они тяжелые и могут ржаветь. Алюминиевые рамы — более легкие и устойчивые к коррозии, но могут вибрировать при движении. Они считаются оптимальным выбором для большинства велосипедов. Карбоновые рамы могут сломаться от точечных ударов, но отлично гасят вибрации. Это самый легкий, но одновременно и самый дорогостоящий вариант.
3. Размер колес
Для использование велосипеда в городе подойдут колеса диаметром 24-28 дюйма (60-70 см). Они обеспечат достаточную маневренность. Колеса побольше хороши для бездорожья, на них проще набирать скорость и проезжать сложные участки. Оптимален диаметр 29 дюймов. Он, кстати, наиболее подходит для высоких людей.
4. Тормоза
Самые мощные и контролируемые тормоза у велосипедов — дисковые гидравлические. Это лучший выбор для горных моделей. Для шоссейных и городских велосипедов подойдут также дисковые механические, они проще в обслуживании. Ободные считаются наименее эффективными, они не очень хорошо работают в дождливую погоду.
5. Подвеска
Жесткая подвеска подойдет только для движения по асфальту и легким грунтам, у нее нет амортизаторов. Хардтейл-вариант (с передним амортизатором) — более универсальный вариант. Для экстремального катания желателен двухподвес, оснащенный передним и задним амортизаторами. Он обеспечивает необходимый комфорт при езде по камням, но он дороже и требует недешевого обслуживания.
6. Передачи и трансмиссия
Система передач, или проще — скоростей, помогает велосипедисту адаптироваться к разным условиям и контролировать нагрузку. Для городских велосипедов достаточно 7-21 вариантов скорости, для горных требуется больше вариантов — 21-33. Скорости могут меняться с помощью внешнего переключения (переброса цепи между «звездами» с разным диаметром) или внутреннего (переключения передач внутри втулки, расположенной в центре заднего колеса). Первый вариант проще в ремонте и дешевле, но подвержен загрязнению. Также можно найти комбинированную систему.
Тест-драйв: зачем нужен и что проверять
Любой велосипед перед покупкой необходимо опробовать. Специализированные и брендовые магазины иногда предлагают полноценный тест-драйв устройств с выездом. Но и в отсутствии такой опции транспорт можно и нужно протестировать на площадке. Возможность «протестировать» велосипед предоставляют также продавцы на «Авито» — там качественные велосипеды зачастую продают по сниженным ценам.
«При выборе велосипеда очень важно протестировать его вживую — и здесь покупка с рук дает реальное преимущество: в магазине вам не всегда разрешат сделать полноценный тест драйв, тогда как частный продавец, как правило, дает такую возможность. Во время осмотра и поездки обратите внимание на главное: проверьте раму на трещины и вмятины, покрутите колеса — они должны вращаться ровно, без восьмерок и люфтов во втулках. Протестируйте тормоза — отклик должен быть четким и уверенным. Оцените состояние цепи и звезд. И обязательно прокатитесь: посадка, отклик руля и работа переключателей по-настоящему чувствуются только в движении — никакой статичный осмотр этого не заменит».
При тест-драйве важно оценить удобство седла и руля, проверить соответствие высоты рамы и отсутствие проблем с управлением велосипедом. Подходящий велосипед комфортен для владельца и имеет плавный ход, его цепь, колеса и тормоза работают без сбоев. Никакие элементы конструкции не должны скрипеть или стучать. Велосипед должен двигаться по прямой, не заваливаясь в сторону.
Спина и шея велосипедиста не должны напрягаться при езде, руки должны свободно лежать на руле. Ноги в нижней точке педали, согласно правилам, слегка согнуты — если они вытянуты, велосипед великоват. Руль и седло необходимо отрегулировать, чтобы посадка была максимально корректной и удобной. Во время движения колени не касаются руля, повороты и переключение скоростей — легкие.
При покупке б/у велосипеда, нужно внимательно осмотреть модель. На раме не должно быть трещин и сколов, на колесах — погнутостей и деформаций. Спицы в колесах равномерно натянуты. Цепь и «звезды», на которых она вращается, стоит проверить на износ, провисания и искривления. Убедитесь, что конструкции велосипеда свободны от ржавчины. Руль не шатается, все болты и винты затянуты, на покрышках нет вздутий и трещин.
Аксессуары: что купить к велосипеду
В дополнение к велосипеду стоит купить аксессуары. Некоторые из них — обязательны к приобретению, например, средства защиты и свет для поездок в темное время суток. Другие же просто сделают поездки приятнее.
Обязательно:
Дополнительно: