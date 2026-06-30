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На Урале нашли собаку, которую унесло смерчем в лес вместе с будкой

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Anna Dudkova/Unsplash

В Кушве Свердловской области во время смерча собаку унесло в лес вместе с будкой. Животное выжило и уже вернулось к хозяевам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местную жительницу.

Смерч прошел в Кушвинском муниципальном округе в ночь на 23 июня. Из-за непогоды были повреждены 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. 32 частных дома полностью разрушились, 16 человек обратились за медицинской помощью.

В одной из семей собаку унесло порывами ветра в конуре. Пес смог вернуться к разрушенному частному дому сам, однако хозяев там уже не было. Местные жители отправились на их поиски.

«Хозяев нашли. С собакой все хорошо. Было небольшое повреждение на спине, но некритично. Собака спаслась сама, мы только помогли ей хозяев найти и накормили. Она очень голодная была», — рассказала женщина.

История похожа на сюжет знаменитой сказки «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. В оригинале ураган поднимает в воздух домик-фургон, в котором прятались девочка Элли и ее питомец Тотошка.

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