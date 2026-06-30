Микеле Риондино в эксклюзивном отрывке итальянского хоррора «Долина улыбок»

Режиссер Паоло Стрипполи известен по психологическим хоррорам «Классическая история ужасов» и «Дожди». В интервью подкасту «Cinema Italiano» он говорил, что его интересует не хоррор как набор приемов, а состояние общества, которое постепенно убеждает себя в нормальности того, что снаружи выглядит недопустимым.