Микеле Риондино в эксклюзивном отрывке итальянского хоррора «Долина улыбок»

«Афиша Daily» представляет эксклюзивный фрагмент мистического хоррора Паоло Стрипполи «Долина улыбок». Фильм выйдет в российский прокат 9 июля. Его премьера состоялась в 2025 году на Венецианском кинофестивале.
По сюжету учитель физкультуры переезжает в альпийскую деревню, официально признанную самым счастливым местом в Италии. Однако за фальшивыми улыбками жителей скрывается зловещая система ритуалов. В центре культа стоит подросток, который через объятия забирает человеческую боль и связывает людей с мертвыми.
Режиссер Паоло Стрипполи известен по психологическим хоррорам «Классическая история ужасов» и «Дожди». В интервью подкасту «Cinema Italiano» он говорил, что его интересует не хоррор как набор приемов, а состояние общества, которое постепенно убеждает себя в нормальности того, что снаружи выглядит недопустимым.
Главные роли в «Долине улыбок» исполнили Микеле Риондино («Граф Монте-Кристо»), Романа Маджора Вергано («Всегда есть завтра»), Роберто Читран («Конклав») и Серджо Романо («Невидимый свидетель»).