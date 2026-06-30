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Микеле Риондино в эксклюзивном отрывке итальянского хоррора «Долина улыбок»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: World Pictures

«Афиша Daily» представляет эксклюзивный фрагмент мистического хоррора Паоло Стрипполи «Долина улыбок». Фильм выйдет в российский прокат 9 июля. Его премьера состоялась в 2025 году на Венецианском кинофестивале.

По сюжету учитель физкультуры переезжает в альпийскую деревню, официально признанную самым счастливым местом в Италии. Однако за фальшивыми улыбками жителей скрывается зловещая система ритуалов. В центре культа стоит подросток, который через объятия забирает человеческую боль и связывает людей с мертвыми.

Видео: World Pictures

Режиссер Паоло Стрипполи известен по психологическим хоррорам «Классическая история ужасов» и «Дожди». В интервью подкасту «Cinema Italiano» он говорил, что его интересует не хоррор как набор приемов, а состояние общества, которое постепенно убеждает себя в нормальности того, что снаружи выглядит недопустимым.

Главные роли в «Долине улыбок» исполнили Микеле Риондино («Граф Монте-Кристо»), Романа Маджора Вергано («Всегда есть завтра»), Роберто Читран («Конклав») и Серджо Романо («Невидимый свидетель»).

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