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В Китае передали данные по оптоволокну со скоростью 51,3 Тбит/с

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Solen Feyissa/Unsplash

Китайский производитель кабелей YOFC смог добиться скорости передачи данных в 51,3 терабита в секунду. Это новый мировой рекорд для WDM-систем без ретрансляторов и без усилителей с удаленной накачкой, сообщает TrendForce.

Испытания прошли на самом длинном в мире трансграничном коммерческом кабеле с полым сердечником. YOFC использовал собственную схему оптимизации скорости передачи и распределения мощности между каналами.

Как отмечает TrendForce, оптоволокно с полым сердечником использует принципиально иной механизм направления света: сигналы передаются через воздух, а не через стекло. Это позволяет преодолеть ограничения по пропускной способности и задержке, свойственные традиционному волокну со сплошным сердечником.

Эксперимент стал частью национальной программы по развитию передовых технологий в сфере оптоволоконной связи. Вместе с YOFC в нем участвовали государственный оператор China Telecom и компания Dekoli.

Во время тестирования инженеры достигли скорости до 1,2 терабита в секунду на одной длине волны. Совокупная пропускная способность составила 51,3 терабита в секунду на участке протяженностью 206,5 километра без ретрансляторов. 

При этом скорость 51,3 терабита в секунду — не абсолютный рекорд для оптоволоконной передачи данных. В 2025 году японские исследователи смогли достичь скорости в 1,02 петабита в секунду (1020 терабит в секунду) по 19-ядерному оптоволокну на расстояние 1808 километров.

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