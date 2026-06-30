В Китае передали данные по оптоволокну со скоростью 51,3 Тбит/с

Во время тестирования инженеры достигли скорости до 1,2 терабита в секунду на одной длине волны. Совокупная пропускная способность составила 51,3 терабита в секунду на участке протяженностью 206,5 километра без ретрансляторов.



При этом скорость 51,3 терабита в секунду — не абсолютный рекорд для оптоволоконной передачи данных. В 2025 году японские исследователи смогли достичь скорости в 1,02 петабита в секунду (1020 терабит в секунду) по 19-ядерному оптоволокну на расстояние 1808 километров.