В Китае передали данные по оптоволокну со скоростью 51,3 Тбит/с

Китайский производитель кабелей YOFC смог добиться скорости передачи данных в 51,3 терабита в секунду. Это новый мировой рекорд для WDM-систем без ретрансляторов и без усилителей с удаленной накачкой, сообщает TrendForce.
Испытания прошли на самом длинном в мире трансграничном коммерческом кабеле с полым сердечником. YOFC использовал собственную схему оптимизации скорости передачи и распределения мощности между каналами.
Как отмечает TrendForce, оптоволокно с полым сердечником использует принципиально иной механизм направления света: сигналы передаются через воздух, а не через стекло. Это позволяет преодолеть ограничения по пропускной способности и задержке, свойственные традиционному волокну со сплошным сердечником.
Эксперимент стал частью национальной программы по развитию передовых технологий в сфере оптоволоконной связи. Вместе с YOFC в нем участвовали государственный оператор China Telecom и компания Dekoli.
Во время тестирования инженеры достигли скорости до 1,2 терабита в секунду на одной длине волны. Совокупная пропускная способность составила 51,3 терабита в секунду на участке протяженностью 206,5 километра без ретрансляторов.
При этом скорость 51,3 терабита в секунду — не абсолютный рекорд для оптоволоконной передачи данных. В 2025 году японские исследователи смогли достичь скорости в 1,02 петабита в секунду (1020 терабит в секунду) по 19-ядерному оптоволокну на расстояние 1808 километров.