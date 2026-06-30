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«Супергерл» провалилась в прокате и может принести Warner Bros. более 100 млн убытков

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Warner Bros. Pictures

«Супергерл» может стать крупным кассовым провалом для Warner Bros. и DC Studios. За первый уик-энд лента собрала 62,6 млн долларов по всему миру, из них 37,1 млн — в Северной Америке. Об этом сообщила Variety. 

На производство фильма студия потратила около 170 млн долларов, еще примерно 120 млн ушло на маркетинг. По оценкам аналитиков, чтобы выйти в ноль, «Супергерл» нужно заработать не менее 300–375 млн долларов. Сейчас же эксперты прогнозируют итоговые мировые сборы на уровне 200–210 млн долларов. В таком случае убытки Warner Bros. могут составить от 80 до 120 млн долларов.

По мнению аналитика Exhibitor Relations Джеффа Бока, проблема не только в качестве фильма, но и в самой героине. «Супергерл никогда не была персонажем, способным вытянуть на себе блокбастер», — отметил он.

«Супергерл» стала вторым фильмом обновленной киновселенной DC после успешного «Супермена» Джеймса Ганна. Лента о Человеке из стали стартовала со 125 млн долларов в домашнем прокате и в итоге собрала 618 млн долларов по всему миру. 

Аналитики не считают, что зрители полностью потеряли интерес к супергероям. По их мнению, аудитория просто стала гораздо избирательнее. Большие персонажи вроде Бэтмена, Человека-паука или Мстителей по-прежнему способны собирать огромную кассу, тогда как фильмы о менее известных героях все чаще терпят неудачу.

Эксперты полагают, что студиям придется пересмотреть подход к таким проектам: сокращать бюджеты и не тратить на фильмы о второстепенных персонажах столько же, сколько на истории о главных звездах комиксов.

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