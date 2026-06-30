«Супергерл» провалилась в прокате и может принести Warner Bros. более 100 млн убытков

На производство фильма студия потратила около 170 млн долларов, еще примерно 120 млн ушло на маркетинг. По оценкам аналитиков, чтобы выйти в ноль, «Супергерл» нужно заработать не менее 300–375 млн долларов. Сейчас же эксперты прогнозируют итоговые мировые сборы на уровне 200–210 млн долларов. В таком случае убытки Warner Bros. могут составить от 80 до 120 млн долларов.