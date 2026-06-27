Долгожданный (находящийся в разработке с 2001 года; тогда над ним еще работал сценарист «Семи» Эндрю Кевин Уокер, а затем Акива Голдсман) кроссовер в постановке Зака Снайдера собрал неплохую кассу, но не снискал уважения ни критиков, ни фанатов, ни зрителей мультиплексов. Фильм обвиняли в несуразном студийном монтаже — и это было совершенно справедливое замечание, потому что когда вышла режиссерская версия, стало очевидно, что продюсеры на постпродакшене вырезали много важных деталей, которые работали на обострение конфликта между Темным рыцарем и Человеком из стали. Другое дело — режиссерская версия, в которой все встает на свои места. В такой сборке противостояние супергероев не выглядит высосанным из пальца. Однако даже в монтаже Снайдера «Бэтмен против Супермена» — несовершенное кино. И дело не в визуале (он, как всегда у режиссера, шикарный), а в сценарии, над которым работал еще один, как и Дэвид Эйер, незаслуженно считающийся топовым кинематографист Дэвид С.Гойер. Он решил выстроить рифму между тем, что матерей Брюса Уэйна и Кларка Кента зовут одинаково: Марта. Этот факт, по мнению автора, должен был снизить градус напряжения между супергероями. Получилось страшно глупо. А сцена, в которой Супермен повторяет имя Марта, достойна мема про Карла из «Ходячих мертвецов».