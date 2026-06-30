Вышел тизер-трейлер мультфильма «Not Alone», который озвучили Тимоте Шаламе и Селена Гомес

По сюжету Джо и Фрэн готовят к запуску первую ракету на растительном топливе. В процессе работы между ними возникают взаимные чувства. Их планы нарушают трое крошечных пришельцев: Данк, Уэлли и Ширм. Беглецы прячутся в доме Джо от космического полицейского Зандро. Инопланетяне понимают, что изобретение пары — их единственный шанс улететь домой.