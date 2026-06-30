Вышел тизер-трейлер мультфильма «Not Alone», который озвучили Тимоте Шаламе и Селена Гомес

Universal Pictures представила первый тизер-трейлер мультфильма «Not Alone» студии Illumination, известной по «Гадкому Я» и «Миньонам». Премьера состоится 16 апреля 2027 года.
Влюбленных в мультфильме озвучили Тимоте Шаламе («Дюна») и Селена Гомес («Эмилия Перес»). Шаламе подарил голос Джо — замкнутому механику, строящему ракеты и ведущему одинокую жизнь. Гомес озвучила Фрэн — астроботаника, разрабатывающего первую в мире ракету на растительном топливе.
По сюжету Джо и Фрэн готовят к запуску первую ракету на растительном топливе. В процессе работы между ними возникают взаимные чувства. Их планы нарушают трое крошечных пришельцев: Данк, Уэлли и Ширм. Беглецы прячутся в доме Джо от космического полицейского Зандро. Инопланетяне понимают, что изобретение пары — их единственный шанс улететь домой.
Пришельцев озвучили Роб Брайдон («Барби»), Дайана Морган, сыгравшая роль Филомены Канк, и Джейми Деметриу («Дрянь»). Полицейского — звезда «Теда Лассо» Бретт Голдстайн.
Об участии Шаламе в новом проекте Illumination уже сообщали инсайдеры Feature First. По их информации, «Not Alone» будет ромкомом в духе «Вверх» от Pixar, а его тизер покажут перед «Миньонами и монстрами».
«Миньоны и монстры» выйдут в мировой прокат 1 июля. В нем забавные желтые существа попадают в Голливуд 1920-х годов и оказываются в фильмах разных жанров — от вестерна до хоррора.