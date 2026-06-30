Наоми Осака вышла на корт в кимоно, навеянном фильмом «Убить Билла»

Японская теннисистка Наоми Осака вышла на корт Уимблдона в белоснежном кимоно и победила в мачте с француженкой Эльзой Жакмо. Об этом сообщил Vogue.
Спортсменка надела наряд, созданный специально для нее токийским дизайнером Ханой Яги. Основой для платья стали винтажные ткани, в том числе из традиционных свадебных одежд сиромуку.
В декоре наряда использовалась вышивка жемчужными нитями в форме журавлей и цветков сакуры. Кимоно было навеяно образом героини фильма «Убить Билла» О-Рэн Ишии — ее в картине сыграла Люси Лю.
«В фильме она [О-Рэн Ишии] появляется в потрясающем белом кимоно. Мне хотелось воплотить ту же силу и магнетизм — словно ты персонаж видеоигры, вышедший на поле боя», — поделилась теннисистка.
Осака сменила одежду перед началом матча. Под кимоно у спортсменки оказалось белое спортивное платье бренда Nike, также сшитое на заказ. В его декоре использовали элементы традиционного японского искусства киригами (оно отличается от оригами тем, что в нем бумагу допустимо разрезать и склеивать).
Встреча с Жакмо закончилась в пользу Осаки. Японка победила соперницу со счетом 6:1, 7:5. Теперь Наоми предстоит встреча с Анастасией Гасановой, которая пройдет 1 июля.