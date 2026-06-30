В самом старом жилом доме Москвы на Хитровской площади откроется книжный магазин «Озеро»

Особое внимание обещают уделять художественной литературе, гуманитарным и социальным наукам, искусству, краеведению и путешествиям. Основательница Кася Денисевич говорит: «„Озеро“ — поэтический образ: маленькая голубая точка на карте большого города, но нам нравится думать, что ее воображаемая гладь отражает не только небо, но и всю сложность Мирового океана. Мы собрали книги, описывающие эту сложность и разнообразие ландшафта современной культуры».