В самом старом жилом доме Москвы на Хитровской площади откроется книжный магазин «Озеро»

1 июля в доме Ярошенко — самом старом жилом здании Москвы на Хитровской площади — начнет работу книжный магазин «Озеро» с кафе и графическим кабинетом. Помещение пустовало последние 20 лет.
За выбор книг отвечают кураторы: социолог Дмитрий Безуглов, основатель владивостокского магазина «Игра слов» Валентин Матвеенко, поэт Михаил Бордуновский и молекулярный биолог Петр Фаворов. Откроют лето книги, отобранные искусствоведом Надеждой Плунгян.
Особое внимание обещают уделять художественной литературе, гуманитарным и социальным наукам, искусству, краеведению и путешествиям. Основательница Кася Денисевич говорит: «„Озеро“ — поэтический образ: маленькая голубая точка на карте большого города, но нам нравится думать, что ее воображаемая гладь отражает не только небо, но и всю сложность Мирового океана. Мы собрали книги, описывающие эту сложность и разнообразие ландшафта современной культуры».
В кафе будут подавать пироги от ресторана «Лолита», эспрессо от обжарщика «Дружба» и фильтр от Кофейного кооператива «Черный». В графическом кабинете соберут издания о книжном деле, дизайне, иллюстрации и тиражной графике. Там же будут проходить выставки. Первой станет «Путешествие к великим озерам» Степана Липатова, посвященная визуальному языку «Озера».
1 июля магазин работает с 16.00 до 19.00 в техническом режиме. С 2 июля — ежедневно, с 11.00 до 22.00. В первые дни «2ГИС» спрячет между полками счастливые билеты, обладатели которых получат пледы с картой Москвы.