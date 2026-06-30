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В Антарктиде нашли существ, которые могут помочь в лечении меланомы

Афиша Daily
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Фото: Torsten Dederichs/Unsplash

Исследователи из Университета Южной Флориды выяснили, что токсины, которые вырабатывают крошечные морские организмы в Антарктиде, могут стать эффективным средством лечения меланомы — самой опасной формы рака кожи. Об этом пишет The Guardian.

Ученые вернулись из шестинедельной экспедиции на континент и привезли образцы асцидий — беспозвоночных существ, более известных как морские брызги. Они живут в ледяных водах.

Профессор Билл Бейкер сообщил, что токсины, вырабатываемые асцидиями для защиты от хищников, могут быть «использованы повторно». Вместе с командой он провел эксперимент на мышах, который показал, что эти вещества убивают клетки меланомы.

«Хорошая новость в том, мыши не погибли. Токсины убили их рак, поэтому мы знаем, что они обладают физиологическими свойствами, чтобы действовать как лекарство. Нам нужно несколько граммов вещества, чтобы провести более масштабное исследование на мышах, возможно, перейти к другим животным, и если мы сможем доказать безопасность, то сможем начать испытания на людях», — сказал профессор.

Он отметил, что разработка безопасного препарата от меланомы — длительный процесс. Даже готовое лекарство не допустят к применению на людях без прохождения многоэтапных строго контролируемых клинических испытаний. Однако знания, полученные в ходе экспедиции, помогут сильно ускорить этот процесс.

Бейкер добавил, что в Антарктиде не получится собрать такой объем асцидий. Поэтому ученые будут учиться производить выделяемый ими токсин в лабораториях.

1 апреля в России сделали первую прививку от меланомы. Ее получил 60-летний житель Курской области. «Неонковак» разработал Центр им. Гамалеи.

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