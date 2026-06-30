В Антарктиде нашли существ, которые могут помочь в лечении меланомы

«Хорошая новость в том, мыши не погибли. Токсины убили их рак, поэтому мы знаем, что они обладают физиологическими свойствами, чтобы действовать как лекарство. Нам нужно несколько граммов вещества, чтобы провести более масштабное исследование на мышах, возможно, перейти к другим животным, и если мы сможем доказать безопасность, то сможем начать испытания на людях», — сказал профессор.