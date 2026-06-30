Россияне летом 2026 года чаще всего ездили в Турцию, Италию, Китай и Беларусь

На Турцию приходится 18,1% всех зарубежных поездок — ее популярность выросла на 25,7%. Италия на втором месте с долей 6%, но интерес к ней упал на 41,2%. Китай впервые попал в топ-5 и сразу занял третье место. Средняя стоимость ночи за границей составила 15 660 рублей.