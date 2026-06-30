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Россияне летом 2026 года чаще всего ездили в Турцию, Италию, Китай и Беларусь

Афиша Daily
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Фото: Michael Jerrard/Unsplash

Самые популярные зарубежные направления у россиян этим летом — Турция, Италия, Китай, Беларусь и Франция, подсчитал сервис OneTwoTrip на основе данных о бронированиях. С результатами исследования ознакомилась «Афиша Daily».

На Турцию приходится 18,1% всех зарубежных поездок — ее популярность выросла на 25,7%. Италия на втором месте с долей 6%, но интерес к ней упал на 41,2%. Китай впервые попал в топ-5 и сразу занял третье место. Средняя стоимость ночи за границей составила 15 660 рублей.

Испания потеряла позиции. Если летом 2025 года она была четвертой с долей 7,6%, то теперь ее доля рухнула на 57,9%, и страна опустилась на десятое место.

Среди российских направлений лидируют Москва (18,1%), Санкт-Петербург (15,9%), Адлер (4,1%), Казань (2,8%) и Калининград (2,4%). Средний чек за ночь в России вырос на 2,1% — до 9600 рублей. Средняя продолжительность поездки составила 2,9 дня.

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