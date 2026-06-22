«Помог понять, каким человеком я хочу быть». Как Макс Корж покорил Стамбул

Я никогда не называла себя фанаткой Макса Коржа. Более того, кажется, я даже не отношусь к его целевой аудитории. Но каким-то необъяснимым образом его музыка всегда сопровождала меня по жизни.
Сначала он научил меня не подстраиваться под других, а прокладывать свой путь. «У меня своя волна, и на своей волне меня где-то поджидает успех», — пел он в «Жить в кайф». Затем, заслушивая до дыр «Зеленый чемодан», мне захотелось обойти планету Земля, ведь «на кой *** [хрен] мне тогда ноги»?
В треке «В темноте» он напомнил, что без мечты жить нельзя, в «Слове пацана» показал ценность дружбы и верности: «Своих не забывать, вместе идти, вместе до конца». Под «Два типа людей» я поняла, каким человеком хочу быть, а под «Эндорфин» и «Мотылек» пережила и залечила разбитое сердце (вот здесь реально от души).
И мой пример влияния музыки Коржа на жизнь лишь один из сотен похожих. Так, после концерта в Стамбуле фанатка решила перестать копить на ипотеку и начать наконец жить жизнь.
В одном из интервью в 2011 году Корж сказал: «Когда я был студентом, мне хотелось, чтобы в наушниках кто-нибудь со мной поговорил». Именно так и получилось. Он действительно поговорил с целым поколением: для кого-то стал другом, для кого-то наставником, а для кого-то психологом, который помог разобраться в себе и обрести моральные ориентиры.
В чем феномен Макса Коржа
Сначала нужно определиться, кто слушает Коржа. Судя по концертам, фан-сообществам и тусовкам, большую часть слушателей составляют парни лет 25–35. И это необязательно, как обычно думают люди со стороны, «пацан с района» или «тот самый одноклассник-хулиган», среди фанатов можно встретить кого угодно — от студентов и простых работяг до айтишников, учителей и молодых родителей.
Хоть это, как принято считать, «пацанская музыка», среди слушателей также много и девушек, которые застали пик популярности музыканта в 2010-х и под его треки ездили на вписки, влюблялись, готовились к ЕГЭ, праздновали выпускные и мечтали.
«Мне песни Макса Коржа всегда напоминают, как важно не усложнять свою жизнь. Как важно иногда быть легким, спонтанным и готовым к приключениям. Мир такой большой, хочется увидеть каждый его кусочек. Песни Макса отрезвляют и напоминают, что работа — не самое важное в этой жизни. „Ведь что мы видели с тобой, кроме бетонных коробок? Я знаю все оправдания, но нет причин, чтобы отказаться увидеть земные красоты“. Человек создан не для того, чтобы сидеть в офисе 24/7, у нас есть одна жизнь, примерно 60–80 лет, и целая планета, неужели кто-то хочет потратить это драгоценное время на стресс, зумы и переживания о деньгах?»
Но именно мужской аудитории Корж особенно попадает в самое сердце. В СНГ да и во многих других странах мира мужчины все еще редко делятся своими переживаниями. Здесь причины могут быть совершенно разными: от страха потерять уважение и показаться слабым до культурных установок. Да, за последние 10 лет мир изменился: разговоры о ментальном здоровье перестали быть стигматизированы, психотерапия стала частью массовой культуры, а гендерные нормы пережили трансформацию.
Но проблема никуда не исчезла. Согласно опросу Skillbox 2022 года, более половины российских мужчин испытывают трудности с выражением своих чувств и эмоций, а исследование ВЦИОМ 2025 года показало, что 27% мужчин в последний раз плакали более десяти лет назад.
В такой ситуации музыка становится одним из безопасных способов проживать собственные чувства. И именно здесь парням из СНГ на помощь приходит Макс Корж, который поет о том, о чем серьезным мужчинам тяжело сказать вслух. «Давай присядем, и я разложу тебе по фактам, чтоб быть счастливым, быть необязательно богатым», — поет Корж, словно разговаривая со своим слушателем за столом на кухне.
Слушатели воспринимают музыканта не как звезду, а как своего друга. Несмотря на стадионы, миллионные прослушивания на стримингах (только на «Яндекс Музыке» это более 7 млн в месяц), он до сих пор остается тем же парнем, что и в начале пути. Корж не участвует в громких скандалах, не дает интервью, выходит на сцену в кастомном джерси футбольной команды из родного Лунинца, а в соцсетях показывает семью и кадры из путешествий.
Важно и то, что аудитория музыканта росла вместе с ним. Сначала они вместе пели про первую любовь, дружбу и мечты о свободе, а потом перешли уже к более серьезным и меланхоличным темам. В его песнях нет ощущения нравоучения. Скорее это взгляд человека, который сам проходил через ситуации, знакомые каждому.
Концерт в Стамбуле. Корж vs Йе
6 июня в Стамбуле состоялся первый за семь лет безвизовый концерт Макса Коржа, на который съехались около 50 тыс. поклонников из десятков стран. Выступление беларусского музыканта прошло с разницей в неделю с концертом Канье Уэста, который собрал более 118 тыс. зрителей и даже поставил рекорд.
Казалось бы, сравнение не совсем корректно. Канье Уэст, несмотря на свои противоречивые высказывания, остается легендой мирового масштаба, который много сделал для хип-хопа в свои годы. Но именно это сравнение отчасти помогает понять феномен Макса Коржа.
Те, кто был на обоих выступлениях, писали в соцсетях, что эмоционально сильнее их задел именно концерт Коржа. Если Канье два часа исполнял свои хиты, один раз улыбнулся, вроде как заплакал на треке «Heartless» и предложил обнять тех, кто рядом, то Корж превратил четырехчасовое шоу в сеанс психотерапии. Он вспоминал собственный путь, ностальгировал, рассуждал о свободе, молодости и важности проживать жизнь здесь и сейчас. «Пока живы — путешествуйте. Объезжайте эту гребаную планету. Больше в этом мире делать нехрен», — говорил он со сцены.
Разница ощущалась и в реакции после концертов. Посетители выступления Канье ругали концерт, говорили, что рэпер не взаимодействовал с аудиторией, не было разогрева и еще какие-то странные вещи. После концерта Коржа люди писали, что на несколько часов забыли о проблемах за пределами стадиона, вспомнили студенческие годы и отметили особенный вайб единения между друг другом.
На концерт Канье пришло и много «лишних» людей, которые хотели похвастаться фоткой в соцсетях, не зная ни песен, ни того, что за человек перед ними, а на концерте Коржа тем временем были только свои.
Движ — несется
У Коржа уникальная фан-база, которой нет больше ни у одного русскоязычного артиста. Во-первых, они разделены на сообщества, так называемые движи: «Уральский движ», «Движ Москва», «Движ Тбилиси», «Движ Канада» (здесь подставляйте почти любой город мира или страну, и там будет свой «Движ»).
Во-вторых, они по-настоящему живут этим движем: организовывают автобусные туры на выступления музыканта, устраивают походы с ночевками, где до утра поют его песни под гитару, забираются вместе на Эльбрус, встречаются в барах и просто проводят время вместе.
В результате вокруг одного артиста за 15 лет выросло огромное комьюнити, участники которого давно перестали быть незнакомцами с одинаковым плейлистом. Для многих это уже настоящая семья, объединенная одними идеями и ценностями.
Как писал The Flow в 2022 году в тексте о фанатском движении Коржа, «Движ» уже давно существует как отдельная среда со своей жизнью вне концертов. Среди героев материала была история Леши из Минска и Виктории из Краснодара, которые познакомились на концерте Коржа, стали парой, вместе гоняли на выезды, и в итоге у них родился ребенок. И таких историй в «Движе» немало.
Разнесем стадик (и город?)
Фанаты Коржа живут не по принципу «прилетел, сходил на концерт и улетел домой». Они приезжают заранее и буквально захватывают город. Днем люди гуляют по туристическим местам, а вечером ждут в соцсетях заветное сообщение с координатами новой сходки.
В Стамбуле они слэмились в центре города, пели песни Коржа и кричали: «Мы приехали, чтобы угореть». Чем ближе был концерт, тем больше становились сходки. В ход шли фаеры, салюты и сигнальные ракеты. В соцсетях завирусились видео с городских тусовок, и у комментаторов появились претензии к фанатам Коржа. Причем набор обвинений из года в год почти не меняется: «Поклонники Коржа — маргиналы», «Уважайте чужую культуру», «Фанаты Коржа разрушают города и не дают местным спокойно жить». Последний аргумент звучал особенно часто, хотя все крупные сходки проходили на улице Истикляль — одной из самых тусовочных и шумных улиц города, где и без того до 4 утра гремит музыка.
Если смотреть со стороны, то во многом «Движ» напоминает футбольных ультрас — те же массовые выезды в другие страны, те же шествия через центр города, изобилие пиротехники и фанатской атрибутики. В день концерта в Стамбуле тысячи людей маршем шли до стадиона, перекрыв одну из проезжих улиц, из-за чего город буквально встал в пробках. Организаторы «Движа» пытались увести людей на тротуары, но контролировать несколько тысяч человек практически невозможно. Отдельной темой для обсуждений в интернете стал и салют на Галатском мосту. В жизни и на видео все выглядело очень красиво и в моменте восхищало, но турецкие активисты задались вопросом: стоило ли это стресса для птиц и животных?
В интернете много писали, что турки недовольны происходящим. Честно говоря, я этих недовольных турок почти не встретила. Да, наверняка они были. Кому-то мешал шум, кому-то не нравились толпы людей на улицах. Но я также видела и другую картину: в магазинах играл Макс Корж, на витринах были самодельные плакаты, кто-то успел напечатать свой мерч. Владельцы заведений зазывали поклонников внутрь, а местные жители останавливались посмотреть на происходящее, снимали видео и иногда сами пытались врываться в слэм.
И вообще, наверное, не стоит судить десятки тысяч людей по поступкам нескольких человек, которые проявили себя не самым лучшим образом. За все время я гораздо чаще сталкивалась с взаимовыручкой, чем с агрессией. Люди раздавали воду незнакомцам, помогали найти потерянные вещи, следили, чтобы в слэме никого не затоптали, и постоянно присматривали друг за другом. Поэтому, когда в комментариях очередной раз пишут, что фанаты Коржа — это «пьяное быдло, которое разносит города», хочется немного поспорить. Потому что реальность, как обычно, намного сложнее одного видосика в интернете.
«С „быдлом“ на концертах Коржа я почти не сталкивался. На сто процентов такие люди есть, без них никак, но мне кажется, что это очень маленький процент. Больше запоминаются совсем другие вещи. После концерта в Праге в „Макдоналдсе“ был полный хаос: сотрудники не успевали выдавать заказы из-за огромного наплыва людей. В какой-то момент фанаты сами начали помогать работнику на кассе собирать заказы по чекам и раздавать их людям.
В Бухаресте во время марша, если у кого-то появлялся мусор, его передавали по цепочке к краю колонны, чтобы не бросать на дороге. Откуда-то появились люди с большими баклажками воды, которые просто раздавали ее всем желающим. Даже полицейских спрашивали, не хотят ли они попить.
Помню, на концерте рядом со мной стояли два парня. Мы вместе покричали кричалку перед началом выступления, а когда начался слэм, они просто взяли меня за плечи и держали рядом с собой, чтобы я не потерялся и не упал. Мы даже знакомы толком не были. Конечно, бывают и неприятные моменты. В Варшаве после концерта я видел в магазине открытые бутылки воды, которые люди выпили и оставили прямо в торговом зале. С другой стороны, были люди, которые стояли в очереди и спокойно ждали, чтобы оплатить уже открытую бутылку».
Делать вид, что все претензии к «Движу» распространяют исключительно хейтеры, было бы неправильно. Проблема любой огромной фанатской тусовки в том, что, когда в одном месте собираются не сто, а тысячи человек, обязательно находятся те, кто воспринимает атмосферу свободы и вседозволенности слишком буквально.
Именно поэтому о фанатах Коржа складывается такое противоречивое мнение. С одной стороны, люди, которые помогают друг другу, ездят через полмира ради встречи с друзьями и создают ощущение большой дружной семьи. С другой — истории, после которых музыканту самому приходится немного тормозить своих фанатов.
В 2025 году в Варшаве на стадионе фанаты жгли пиротехнику, прорывались через ограждения, выходили в запрещенные зоны и конфликтовали с охраной. По данным польской полиции, после концерта задержали 109 человек, из них 37 получили административные обвинения, 72 — уголовные. Среди причин назывались хранение наркотиков, нападения на сотрудников безопасности, незаконное проникновение на территорию массового мероприятия и пронос пиротехники на стадион. Еще до концерта полиция задержала девять человек во время сходок фанатов в городе.
Мой бойфренд не любит концерты, шумные тусовки и долгое время противился идее большого трипа по Азии, в который я собиралась уехать на полгода. После концерта Коржа все изменилось. Он сказал, что 100% полетит на следующее безвизовое выступление, подошел и заявил: «Все, мы едем в Азию! Корж сказал: „Путешествуйте“. Я подумал: „Ну а что, реально“». А после концерта Канье Уэста в Тбилиси пришел домой и включил Макса.