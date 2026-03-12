Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Российская сеть ресторанов «Вкусно — и точка» выходит на международный рынок, первым зарубежным направлением для нее станет Кыргызстан. Об этом пишет «Большой город» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ориентировочно первые рестораны сети откроются в Кыргызстане в конце 2026 года. Развивать франшизу компании в стране будет ОсОО «Алькрест Фуд».

«Кыргызстан — динамично развивающийся рынок с растущим спросом на качественные и доступные форматы общественного питания. „Вкусно — и точка“ является правопреемником крупнейшей международной сети в России и начинает активно развиваться через франчайзинг за рубежом», — сказал генеральный директор ОсОО «Алькрест Фуд» Темирлан Миргазы.

В 2024 году сеть «Вкусно — и точка» передумала выходить на рынок Абхазии, чтобы не конфликтовать с McDonald’s. «Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. Причин этому несколько: с одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald’s, и мы бы не хотели создавать конфликт», — сказал гендиректор сети Олег Пароев.



 

