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Число электромобилей в Москве увеличилось в 150 раз за десять лет

Афиша Daily
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Фото: chuttersnap/Unsplash

Число электромобилей в Москве выросло за последие десять лет в 150 раз. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов, сообщил телеканал «Москва 24».

По словам Ликсутова, по улицам города сейчас ездят более 40,4 тысяч электромобилей. Для их владельцев в Москве работают зарядые станции, напомнил заммэра.

«Экологичный транспорт становится не просто трендом, а комфортной современной реальностью. Если 10 лет назад город не был готов к большому количеству электрокаров, то сейчас зарядную инфраструктуру столицы полностью адаптировали для электромобилистов», — подчеркнул он.

Весной 2025 года в России заморозили разработку электрического кроссовера е-Neva. Причиной стал недостаток финансирования. Производство машины планировалось на 2026 год, оно должно было запуститься на бывшем заводе Toyota в Шушарах. 
 

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