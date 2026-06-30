Число электромобилей в Москве увеличилось в 150 раз за десять лет

Число электромобилей в Москве выросло за последие десять лет в 150 раз. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов, сообщил телеканал «Москва 24».
По словам Ликсутова, по улицам города сейчас ездят более 40,4 тысяч электромобилей. Для их владельцев в Москве работают зарядые станции, напомнил заммэра.
«Экологичный транспорт становится не просто трендом, а комфортной современной реальностью. Если 10 лет назад город не был готов к большому количеству электрокаров, то сейчас зарядную инфраструктуру столицы полностью адаптировали для электромобилистов», — подчеркнул он.
Весной 2025 года в России заморозили разработку электрического кроссовера е-Neva. Причиной стал недостаток финансирования. Производство машины планировалось на 2026 год, оно должно было запуститься на бывшем заводе Toyota в Шушарах.