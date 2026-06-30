На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер фильма «Колония» — новой работы режиссера Ен Сан-хо, автора «Поезда в Пусан». Картина уже вышла в российский кинопрокат.
Она рассказывает об акте биологического терроризма, который случается во время конференции по биотехнологиям в высотном здании торгового центра. Опасный вирус начинает превращать людей в чудовищ.
Небоскреб закрывают на карантин, и оставшимся внутри уцелевшим людям приходится самостоятельно бороться за жизнь. Противостоят им жуткие существа, которые эволюционируют и обладают коллективным разумом.
Ен Сан-хо написал сценарий «Колонии» вместе с Чхве Гю-соком. В актерский состав картины вошли Чон Джи-хен, Ку Ге-хван, Чи Чхан-ук, Ким Щин-нок, Щин Хенб-бин, Ко Су и другие артисты.
Музыку к фильму написал Чхэ Мин-джу. Художником выступил Ли Мог-вон («Поезд в Пусан»), оператором — Пен Бон-сон («Джентльмены»). Продюсерами стали Ким Ен-Хо и Ян Ю-мин.