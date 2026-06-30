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Ари Миллен и Бен Дэвис в новом трейлере «Мороженщика» — хоррора Илая Рота

Афиша Daily
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Фото: StudioCanal

На ютуб-канале StudiocanalUK вышел новый трейлер хоррора «Мороженщик» — картины режиссера Илая Рота, известного по «Бордерлендсу» и «Дню благодарения». Премьера состоится 7 августа.

Лента расскажет, как идиллический городок однажды летом погружается в безумие. Оно начинается, когда мороженщик угощает местных детей сладкими лакомствами. Это приводит к ужасным последствиям.

Видео: StudiocanalUK

В фильме снялись Ари Миллен, Бен Дэвис, Илай Рот, Карен Клише, Дилан Хоуко, Сара Эбботт, Шайло О’Райлли, Киори Мирза Уолдман, Чарли Зельцер и Чарли Стори. Сам Рот также выступает продюсером и соавтором сценария «Мороженщика» наряду с Ноа Белсоном.

Оригинальную музыку к слешеру написал Снуп Догг. Рэпер Нас стал исполнительным продюсером ленты.

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