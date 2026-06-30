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Самозанятые получат право на оплачиваемый больничный

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Kelly Sikkema/Unsplash

Самозанятые в России получат право на оплачиваемый больничный. Оно вступит в силу с 1 июля и коснется тех работников, которые перечисляли страховые взносы в Социальный фонд на протяжении полугода. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам младшего научного сотрудника Центра ИНСАП Президентской академии Ивана Кравченко, самозанятые смогут получать пособие во время болезни. Чтобы претендовать на него, нужно платить взносы шесть месяцев подряд.

Первые больничные для самозанятых могут быть оформлены уже через месяц. Объем выплат будет зависеть от суммы страховых взносов. Для тех, кто платит 1344 рубля, страховая сумма составит 35 тыс. рублей в месяц. При взносе в 1920 рублей — 50 тыс.

Эксперимент с оформлением больничных для самозанятых стартовал 1 января. А с 1 сентября 2025 года в России изменился порядок оформления больничных: если работник оформляет четыре и более больничных листов за полгода, следующий будет выдаваться не более чем на три календарных дня. Продление возможно после обследования врачебной комиссией.

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