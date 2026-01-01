Круглогодичный призыв и больничные для самозанятых: какие законы вступили в силу 1 января

MTV прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»
«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney
Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет
Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет
23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь
Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул

Круглогодичный призыв и больничные для самозанятых: какие законы вступили в силу 1 января

Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

1 января в России традиционно начали действовать новые законы. Рассказали подробнее о самых главных.

Призыв на срочную службу

Он стал круглогодичным. Вызов на мероприятия призывной комиссии теперь возможен в любой месяц, хотя отправка в войска останется двухэтапной (весна/осень).

Больничные для самозанятых

Стартовал эксперимент, позволяющий самозанятым оформлять больничные. Для этого нужно платить ежемесячные взносы (1344 рублей при пособии 35 тыс. или 1920 рублей при пособии 50 тыс.) и иметь полгода непрерывного стажа уплаты.

Размещение туристов

Принимать гостей смогут только гостевые дома, включенные в официальный реестр. Кроме того, начинает действовать запрет на размещение информации и рекламы об объектах размещения, не внесенных в реестр, на агрегаторах и других площадках.

Изменение размера налогов для бизнеса

Порог годовой выручки для обязательной уплаты НДС малым и средним бизнесом снизился с 60 до 20 млн рублей в 2026 году с последующим снижением до 15 млн (2027) и 10 млн (2028).

Новые дорожные знаки

Вводятся новые дорожные указатели: «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», «Глухие пешеходы» и «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие». Также появятся обозначения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и уточняющие информационные элементы.

Изменения в получении водительских прав

Автоматическое продление, действовавшее с 2022 по 2025 год, прекращается. С 1 января 2026 года замена прав будет происходить раз в 10 лет по стандартной процедуре с медсправкой. Госпошлина за права нового поколения составляет 6000 рублей, за удостоверение старого образца — 4000 рублей.

НДС

Базовая ставка НДС повысится с 20 до 22%. Льготная ставка 10% на социально значимые товары сохранится.

Пенсии и социальные выплаты

  • Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,6%. Средний размер выплаты превысит 27 тыс. рублей.
  • Стоимость пенсионного коэффициента вырастет до 157 рублей, фиксированная выплата — до 9584,69 рубля.
  • Прожиточный минимум увеличится на 6,8%: для трудоспособных граждан — до 20 644 рублей, для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубль.
  • МРОТ вырастет до 27 093 рублей.

Образование

Девятиклассники, не сдавшие ГИА, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение по списку профессий от региональных властей. После окончания они получат аттестат и свидетельство о профессии.

