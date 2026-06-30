В Канаде женщина прогнала медведя гризли, защищая свою собаку

В Канаде 29-летняя девушка Джесси Оукс столкнулась с медведем гризли во время прогулки с собакой. Она смогла отогнать дикое животное и защитить своего питомца, сообщил ABC News.
Оукс прогуливалась по лесу в профинции Альберта 24 июня. Навстречу Джесси и ее голландской овчарке по кличке Скоки вышел огромный хищник. Медведя, судя по всему, заинтересовала собака — и это сильно напугало хозяйку Скоки.
«Поначалу я вообще не заметила никаких признаков агрессии. На самом деле я оставалась довольно спокойной. Больше всего я беспокоилась начет того, чтобы моя собака тоже не паниковала. Я не хотела, чтобы она запаниковала и, возможно, усугубила ситуацию», — рассказала Джесси.
Оукс проявила поразительное самообладание. Она не стала убегать от медведя или кричать от страха, даже когда животное побежало в ее сторону, погналось за псом и даже встало на задние лапы. Вместо этого девушка стала отпугивать хищника.
Джесси кричала и рычала на медведя, требуя, чтобы тот прекратил свою атаку и ушел обратно в чащу. «Я начала очень волноваться, потому что у него огромные когти, и достаточно одного удара — и случится катастрофа», — вспомнила позднее она.
В конечном счете спустя примерно минуту медведь отступил и оставил Оукс и Скотти. И девушка, и собака остались невредимыми.