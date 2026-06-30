В Канаде женщина прогнала медведя гризли, защищая свою собаку

«Поначалу я вообще не заметила никаких признаков агрессии. На самом деле я оставалась довольно спокойной. Больше всего я беспокоилась начет того, чтобы моя собака тоже не паниковала. Я не хотела, чтобы она запаниковала и, возможно, усугубила ситуацию», — рассказала Джесси.