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Wildberries купил «Еаптеку»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) купила мажоритарную долю онлайн-сервиса продажи лекарств «Еаптека». Об этом сообщили в пресс-службе RWB.

Сумма сделки неизвестна. По оценке RNC Pharma, стоимость бизнеса «Еаптеки» составляет 7–12 млрд рублей без учета долгов.

В RWB намерены развивать направления «Здоровье» и создать тематическую цифровую платформу. Она объединит в себе медицинский и фармацевтический маркетплейсы. Сделка позволит RWB использовать партнерскую сеть «Еаптеки» более чем из 25 тыс. аптек.

«Еаптека», как пишут «Ведомости», ранее принадлежала структурам предпринимателя Алексея Репика. В 2025 году они выкупили долю Сбербанка и консолидировали 100% бизнеса.

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