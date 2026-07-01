Wildberries купил «Еаптеку»

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) купила мажоритарную долю онлайн-сервиса продажи лекарств «Еаптека». Об этом сообщили в пресс-службе RWB.



Сумма сделки неизвестна. По оценке RNC Pharma, стоимость бизнеса «Еаптеки» составляет 7–12 млрд рублей без учета долгов.



В RWB намерены развивать направления «Здоровье» и создать тематическую цифровую платформу. Она объединит в себе медицинский и фармацевтический маркетплейсы. Сделка позволит RWB использовать партнерскую сеть «Еаптеки» более чем из 25 тыс. аптек.



«Еаптека», как пишут «Ведомости», ранее принадлежала структурам предпринимателя Алексея Репика. В 2025 году они выкупили долю Сбербанка и консолидировали 100% бизнеса.