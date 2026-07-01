Корги попали в топ-3 самых популярных пород собак в России

Голубев напомнил, что существуют две разные породы — корги-пемброк и корги-кардиган. «Важно не путать их с отдельной породой — вельш-корги-кардиганами. Их позиции значительно уступают: они лишь на 31-м месте. Обе собаки прекрасны, но популярность пемброков объясняется историческими причинами, их „королевским“ статусом. Приближенность к английскому королевскому двору, в частности многолетняя любовь Елизаветы II к этой породе, способствовала более широкому распространению именно пемброков по всему миру», — отметил кинолог.