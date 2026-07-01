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Корги попали в топ-3 самых популярных пород собак в России

Афиша Daily
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Фото: Joshua Patton/Unsplash

Порода вельш-корги-пемброк вошла в тройку самых популярных пород собак в России, сообщил Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, в рейтинге собаки уступают лишь немецкому шпицу и чихуахуа, при этом этот список не меняется несколько лет.

Голубев напомнил, что существуют две разные породы — корги-пемброк и корги-кардиган. «Важно не путать их с отдельной породой — вельш-корги-кардиганами. Их позиции значительно уступают: они лишь на 31-м месте. Обе собаки прекрасны, но популярность пемброков объясняется историческими причинами, их „королевским“ статусом. Приближенность к английскому королевскому двору, в частности многолетняя любовь Елизаветы II к этой породе, способствовала более широкому распространению именно пемброков по всему миру», — отметил кинолог.

Эксперт подчеркнул, что корги популярны из-за их узнаваемой внешности и удобства содержания в городе. Он объяснил это растущим спросом горожан на собак-компаньонов для квартирной жизни, добавив, что компактный размер и обаятельный, игрушечный вид этих животных неизменно привлекают к себе внимание. Несмотря на это, таким собакам нужны не только прогулки, но и регулярные занятия.

Владимир Голубев добавил, что при отсутствии тренировок корги могут портить вещи, много лаять и проявлять другое деструктивное поведение. По мнению президента Российской кинологической федерации, лучше всего эти питомцы подходят активным владельцам, парам или семьям с детьми школьного возраста. Занятым людям, которые планируют надолго оставлять собаку одну, а также домоседам, не готовым к долгим активным прогулкам, нужно рассмотреть другую породу.

В прошлом году на ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах Мальвины с голубыми кудрями, Гарри Поттера в очках, Ежика в тумане с грибами на спине, ковбоев, балерин и даже русалки. Особый восторг у зрителей вызвали летние образы: корги-пчелка с крыльями, бабочка, а также маски в виде пакета молока и бутылки пива.

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