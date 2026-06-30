На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали еще один трейлер фильма «Колония» — новой работы режиссера Ен Сан Хо, автора «Поезда в Пусан». Картина уже вышла в российский кинопрокат.
Она рассказывает об акте биологического терроризма, который случается во время конференции по биотехнологиям в высотном здании торгового центра. Опасный вирус начинает превращать людей в чудовищ.
Небоскреб закрывают на карантин, и оставшимся внутри уцелевшим людям приходится самостоятельно бороться за жизнь. Противостоят им жуткие существа, которые эволюционируют и обладают коллективным разумом.
Ен Сан Хо написал сценарий «Колонии» вместе с Чхве Гю Соком. В актерский состав картины вошли Чон Чи Хен, Гу Ге Хван, Чи Чхан Ук, Ким Син Рок, Син Хен Бин, Ко Су и другие артисты.
Музыку к фильму написал Чхэ Мин Чжу. Художником выступил Ли Мог Вон («Поезд в Пусан»), оператором — Пен Бон Сон («Джентльмены»). Продюсерами стали Ким Ен Хо и Ян Ю Мин.