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Вышел новый трейлер «Колонии» — зомби-хоррора от автора «Поезда в Пусан»

Афиша Daily
1 мин на чтение

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали еще один трейлер фильма «Колония» — новой работы режиссера Ен Сан Хо, автора «Поезда в Пусан». Картина уже вышла в российский кинопрокат.

Она рассказывает об акте биологического терроризма, который случается во время конференции по биотехнологиям в высотном здании торгового центра. Опасный вирус начинает превращать людей в чудовищ.

Небоскреб закрывают на карантин, и оставшимся внутри уцелевшим людям приходится самостоятельно бороться за жизнь. Противостоят им жуткие существа, которые эволюционируют и обладают коллективным разумом. 
 

Видео: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

Ен Сан Хо написал сценарий «Колонии» вместе с Чхве Гю Соком. В актерский состав картины вошли Чон Чи Хен, Гу Ге Хван, Чи Чхан Ук, Ким Син Рок, Син Хен Бин, Ко Су и другие артисты.

Музыку к фильму написал Чхэ Мин Чжу. Художником выступил Ли Мог Вон («Поезд в Пусан»), оператором — Пен Бон Сон («Джентльмены»). Продюсерами стали Ким Ен Хо и Ян Ю Мин.
 

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