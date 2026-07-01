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Иван Янковский и Юра Борисов в роли гонщиков в новом трейлере «Битвы моторов»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Централ Партнершип»

«Централ Партнершип» представила новый трейлер фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Премьера состоится 8 октября.  

В центре истории ― Андрей Нагель, известный автолюбитель, журналист и гонщик начала XX века. По сюжету фильма он берется за разработку и запуск первого российского серийного автомобиля «Руссо-Балт». Его союзником становится талантливый инженер Дмитрий Бондарев, с которым они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение — доказать жизнеспособность их машины в престижном ралли в Монако.

Видео:&nbsp;«Централ Партнершип»

В картине также снялись Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Игорь Грабузов, Ехезкель Лазаров, Сергей Волков, Антон Рогачев и Алексей Розин. Режиссером выступил Илья Маланин. Для него это вторая режиссерская работа после фильма «Ненормальный» (2024).

«Руссо-Балт» — марка автомобилей, выпускавшихся в Петербурге и Риге с 1908 по 1919 год. Прототипом первых моделей стали машины бельгийской фирмы Fondu. Главным конструктором проекта был инженер Жюльен Поттера, работавший ранее на Fondu.

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