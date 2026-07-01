Умер сыгравший в «Гарри Поттере» и «Индиане Джонсе» актер Майкл Берн

Актер Майкл Берн скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает The Guardian.



Он умер 20 июня, причины смерти неизвестны. У актера осталась бывшая жена Кэрол, которая заботилась о нем в последние дни его жизни, две дочери и трое внуков.



Майкл Берн родился 7 ноября 1943 года в Лондоне. Учился в Центральной школе сценической речи и драматического искусства. В 1964-м попал в Королевский национальный театр. В 1970-е годы Берн начал играть в Театре Вест-Энда и Ройал-Корте.



Известен по ролям второго плана в фильмах «Индиана Джонс и последний Крестовый поход», «Храброе сердце» и восемнадцатой части бондианы «Завтра не умрет никогда», «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I». Появился также в нескольких сериях «Приключений Королевского Стрелка Шарпа» с Шоном Бином в главной роли.