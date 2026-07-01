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Умер фронтмен Village People Виктор Уиллис

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Daniel Boczarski/Redferns

Умер солист группы Village People Виктор Уиллис. Об этом сообщила группа на своей странице в Facebook*.

«С глубокой скорбью сообщаем о смерти Виктора Уиллиса, солиста Village People. Виктор скончался в понедельник, 30 июня, после непродолжительной, но стремительно развившейся болезни. Мы просим соблюдать право семьи на частную жизнь», — говорится в сообщении.

Одна из самых известных песен Village People — «Y.M.C.A». В последнее время она стала ассоциироваться с президентом США Дональдом Трампом, который включает ее на своих публичных встречах.
 

Музыканту было 74 года. Он родился 1 июля 1951 года, в Далласе. С 1970-х выступал в качестве вокалиста и соавтора песен на всех самых успешных синглах Village People. Первый альбом группы вышел в 1977 году. Среди ее хитов — Y.M.C.A., Macho Man и In the Navy. 

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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