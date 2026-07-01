Умер фронтмен Village People Виктор Уиллис

Умер солист группы Village People Виктор Уиллис. Об этом сообщила группа на своей странице в Facebook*.



«С глубокой скорбью сообщаем о смерти Виктора Уиллиса, солиста Village People. Виктор скончался в понедельник, 30 июня, после непродолжительной, но стремительно развившейся болезни. Мы просим соблюдать право семьи на частную жизнь», — говорится в сообщении.



Одна из самых известных песен Village People — «Y.M.C.A». В последнее время она стала ассоциироваться с президентом США Дональдом Трампом, который включает ее на своих публичных встречах.

