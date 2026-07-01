Памела Андерсон и Сидни Суини: россияне назвали главных секс-символов последних 40 лет

При этом экранные кумиры прошлых лет не теряют своей привлекательности. Почти 80% мужчин признались, что актрисы, которых они считали секс-символами в юности, остаются для них привлекательными и сегодня. Лишь 15% респондентов отметили, что их вкусы со временем существенно изменились.