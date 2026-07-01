Памела Андерсон и Сидни Суини: россияне назвали главных секс-символов последних 40 лет

Онлайн-кинотеатр «Кион» и приложение для знакомств «Мамба» ко дню рождения одного из главных секс-символов 1990-х Памелы Андерсон провели опрос и выяснили, какие западные и российские актрисы оказались самыми привлекательным для россиян за последние 40 лет. В исследовании поучаствовали 1350 мужчин, результаты есть у «Афиши Daiy».
Выяснилось, что абсолютной рекордсменкой по уровню зрительской симпатии стала Анджелина Джоли. В категории 2000-х годов актриса набрала 48,4% голосов — это не только лучший результат десятилетия, но и абсолютный рекорд всего исследования. Отрыв Джоли от ближайшей соперницы — Джессики Альбы — также оказался самым большим среди всех эпох (18%).
Среди секс-символов 1980-х первое место заняла Ким Бейсингер (30%), опередив Орнеллу Мути (26%). В числе главных красавиц 1990-х лидером стала Шэрон Стоун (30%), за которой расположилась Памела Андерсон (25,3%). Примечательно, что у самой Андерсон до сих пор остается один безоговорочно узнаваемый экранный образ: 81% опрошенных первым делом вспоминают ее красный купальник из сериала «Спасатели Малибу».
Среди звезд 2010-х главным секс-символом стала Скарлетт Йоханссон (40%), значительно опередив Марго Робби (26,5%). А в категории 2020-х победу одержала Сидни Суини (38%), оставив позади Ану де Армас (27,6%). Именно это десятилетие стало первым, когда победительница прославилась прежде всего благодаря сериалу — «Эйфории». Таким образом, в большинстве десятилетий лидерами зрительских симпатий стали блондинки.
Среди российских актрис главным секс-символом 1990-х россияне назвали Анну Самохину (36%). Второе место заняла Вера Сотникова (23,6%), а Рената Литвинова, несмотря на свой культовый статус, получила лишь 14% голосов. В категории самых привлекательных актрис 2000-х победу одержала Екатерина Климова (27%), следом расположились Анастасия Заворотнюк (26%) и Екатерина Гусева (22%). Среди актрис 2010-х лидером стала Светлана Ходченкова (35%), а 2020-е отметились победой Любови Аксеновой (38,2%), почти вдвое опередившей Аглаю Тарасову (19,6%).
При этом экранные кумиры прошлых лет не теряют своей привлекательности. Почти 80% мужчин признались, что актрисы, которых они считали секс-символами в юности, остаются для них привлекательными и сегодня. Лишь 15% респондентов отметили, что их вкусы со временем существенно изменились.
Отдельный вопрос исследования был посвящен экранным героиням, которых мужчины пригласили бы на свидание. Первое место заняла Лара Крофт из фильма «Лара Крофт — расхитительница гробниц» (22,39%). Следом идут Кэтрин Трамелл из «Основного инстинкта» (17,96%), Лилу из «Пятого элемента» (14,63%), Харли Квинн (12,64%), Элизабет Суонн из «Пиратов Карибского моря» (11,31%), принцесса Лея (9,98%) и Тринити из «Матрицы» (7,32%). Примечательно, что большинство этих героинь представляют крупные кинофраншизы, десятилетиями сохраняющие популярность у зрителей.
Говоря о внешности идеальной второй половинки, мужчины чаще всего называли Анджелину Джоли (6%). В пятерку также вошли Моника Беллуччи (4,9%), Шэрон Стоун (4,5%), Памела Андерсон (3,8%) и Сальма Хайек (2,9%).