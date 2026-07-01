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Sony прекратит выпускать игры для PlayStation на дисках

Афиша Daily
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Фото: Martin Katler/Unsplash

Компания Sony перестанет выпускать игры для консоли PlayStation на дисках с 1 января 2028 года. Об этом она сообщила на своем сайте.

Релизы будут осуществляться только в цифровом формате. Такое решение приняли «в ответ на меняющиеся тренды в потребительских предпочтениях». Старые диски продолжат работать.

С 2028 года приобрести игры можно будет на платформе PlayStation Store, а также у ретейлеров. В компании заявили, что переход к диджитал-формату позволит более точно соответствовать запросам игроков.

«Мы продолжим направлять наши ресурсы на внедрение инноваций в способы доступа игроков к играм и предоставление им выбора мест, где они предпочитают приобретать новые игры, будь то в розничных магазинах или в PlayStation Store», — подчеркнули в Sony.

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