Sony прекратит выпускать игры для PlayStation на дисках

Компания Sony перестанет выпускать игры для консоли PlayStation на дисках с 1 января 2028 года. Об этом она сообщила на своем сайте.
Релизы будут осуществляться только в цифровом формате. Такое решение приняли «в ответ на меняющиеся тренды в потребительских предпочтениях». Старые диски продолжат работать.
С 2028 года приобрести игры можно будет на платформе PlayStation Store, а также у ретейлеров. В компании заявили, что переход к диджитал-формату позволит более точно соответствовать запросам игроков.
«Мы продолжим направлять наши ресурсы на внедрение инноваций в способы доступа игроков к играм и предоставление им выбора мест, где они предпочитают приобретать новые игры, будь то в розничных магазинах или в PlayStation Store», — подчеркнули в Sony.