В Берлине задумали снести бункер Адольфа Гитлера. Идея подверглась критике

Власти Берлина задумали снести бункер Адольфа Гитлера и построить на его месте жилой дом и офисный центр. Об этом написало издание BZ.
Местные жители восприняли инициативу неоднозначно. Некоторые из них уверены: бункер необходимо сохранить как мемориал и памятник истории, тем более что он находится в отличном состоянии. Такое мнение высказал Дитмар Арнольд, лидер объединения исследователей подземных сооружений Берлина.
«Новая рейхсканцелярия была местом планирования и отправной точкой Второй мировой войны. Она также символизирует катастрофический конец нацистского режима», — подчеркнули в Государственном совете по памятникам.
Сенатор Берлина по вопросам городского развития Кристиан Геблер же высказался против сохранения бункера. Он опасается, что тот может стать местом паломничества для неонацистов.
Бункер, судьба которого находится под вопросом, — последняя сохранившаяся часть Новой рейхсканцелярии, построенной в 1939 году. Здание было сильно повреждено во время войны, а вскоре после ее окончания частично снесено.
Личным убежищем Гитлера служил другой бункер, находящийся поблизости. Именно в нем фюрер покончил с собой. Этот бункер разрушили после войны. Сегодня на его месте находятся постройки.