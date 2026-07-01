Фестиваль Signal вернется в Никола-Ленивец

Signal 2026 пройдет в арт-парке Никола-Ленивец с 20 по 24 августа. Об этом говорится в телеграм-канале фестиваля электронной музыки.
По словам организаторов, «необходимые согласования» продолжались до последнего момента. Лайнап фестиваля и другие подробности пока не раскрываются.
Летний Signal проходил в Никола-Ленивце с момента своего основания в 2017-м и до прошлого года. В 2025-м власти Калужской области не согласовали фестиваль, объяснив это атакой беспилотников.
В итоге Signal 2025 прошел в формате серии городских событий, распределенных по заведениям Москвы. Основными площадками стали DEX и Crystal Factory.