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Актеру Дэнни Гловеру диагностировали болезнь Альцгеймера

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Gilbert Carrasquillo / Getty Images

Актер Дэнни Гловер, известный по фильмам «Смертельное оружие» и «2012», рассказал в программе Today на телеканале NBC, что ему диагностировали болезнь Альцгеймера.

По словам артиста, он проходит лечение в течение уже нескольких лет. Гловер узнал о болезни еще до 2022 года, и с тех пор его движения, речь и память ухудшились. Тем не менее актер старается сохранять активность.

Он участвует в жизни своего сообщества в Сан-Франциско. Гловер подчеркнул, что пока может жить со своим заболеванием. Однако артист осознает, что прогрессирующая болезнь может изменить ситуацию.

Дочь актера Мандиса добавила, что ее отцу важно иметь контроль над своей историей и самостоятельно рассказывать о своем состоянии. Гловер не хочет скрывать что-либо и уклоняться от вопросов. Младший брат Дэнни, Мартин Гловер, пообещал поддерживать актера и отметил, что настал его черед заботиться о нем. 

Сам артист подчеркнул, что следует рекомендациям Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера: поддерживает физическую активность, следит за давлением и уровнем сахара, высыпается и сохраняет социальные связи.

Дэнни Гловеру в июле исполнится 80 лет. Актер родился в Сан-Франциско в 1946 году, где обучился актерскому мастерству. Его дебют в кино состоялся в 1979 году в фильме «Побег из Алькатраса».

За свою карьеру Гловер сыграл в более чем 200 картинах. Среди наиболее известных — «Место в сердце», «Свидетель», «Хищник-2», «Цветы лиловые полей», «Сильверадо», «Семейка Тененбаум», «Пила: Игра на выживание» и «Стрелок».

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