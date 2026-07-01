Актер Пол Дано сыграет в ремейке «Одержимой» 1981 года. Об этом пишет Deadline.
Какая роль будет у Дано, неизвестно. Помимо него, в актерском составе картины есть Маргарет Куолли и Каллум Тернер. Режиссером и сценаристом выступит Паркер Финн.
Оригинальную ленту в жанрах фильма ужасов и психологической драмы снял Анджей Жулавский. Главные роли исполнили Изабель Аджани и Сэм Нилл.
Фильм посвящен супружеской паре из Западного Берлина времен холодной войны. Вернувшись из длительной командировки, тайный агент Марк узнает о желании жены развестись. Затем он замечает, что ее поведение становится безумным.
Пол Дано снимется в ремейке «Одержимой» 1981 года
Афиша Daily
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Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images
Актер Пол Дано сыграет в ремейке «Одержимой» 1981 года. Об этом пишет Deadline.