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Пол Дано снимется в ремейке «Одержимой» 1981 года

Афиша Daily
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Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Актер Пол Дано сыграет в ремейке «Одержимой» 1981 года. Об этом пишет Deadline.

Какая роль будет у Дано, неизвестно. Помимо него, в актерском составе картины есть Маргарет Куолли и Каллум Тернер. Режиссером и сценаристом выступит Паркер Финн.

Оригинальную ленту в жанрах фильма ужасов и психологической драмы снял Анджей Жулавский. Главные роли исполнили Изабель Аджани и Сэм Нилл. 

Фильм посвящен супружеской паре из Западного Берлина времен холодной войны. Вернувшись из длительной командировки, тайный агент Марк узнает о желании жены развестись. Затем он замечает, что ее поведение становится безумным.

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