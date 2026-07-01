Пол Дано снимется в ремейке «Одержимой» 1981 года

Актер Пол Дано сыграет в ремейке «Одержимой» 1981 года. Об этом пишет Deadline.



Какая роль будет у Дано, неизвестно. Помимо него, в актерском составе картины есть Маргарет Куолли и Каллум Тернер. Режиссером и сценаристом выступит Паркер Финн.



Оригинальную ленту в жанрах фильма ужасов и психологической драмы снял Анджей Жулавский. Главные роли исполнили Изабель Аджани и Сэм Нилл.



Фильм посвящен супружеской паре из Западного Берлина времен холодной войны. Вернувшись из длительной командировки, тайный агент Марк узнает о желании жены развестись. Затем он замечает, что ее поведение становится безумным.