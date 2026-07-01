Билле Аугуст снимет байопик о Джорджо Армани

В январе Deadline называл режиссером и сценаристом байопика Бобби Мореско, известного по сценарию к фильму «Столкновение». Теперь же за Мореско осталась только сценарная часть. Сообщалось также, что съемки фильма, скорее всего, пройдут в Венгрии, а не в Италии. Иероволино объяснял это изменениями в итальянской системе финансирования кино, которые отпугнули американских инвесторов.