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Билле Аугуст снимет байопик о Джорджо Армани

Афиша Daily
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Фото: Stephane Cardinale-Corbis/Getty Images

Билле Аугуст назначен режиссером фильма «Армани: Король моды» — полнометражного байопика о покойном гиганте модной индустрии. Об этом сообщает Deadline.

Аугуст — датский режиссер, двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн (за фильм «Пелле-завоеватель» в 1988 году и за «Благие намерения» в 1992-м). Экранизация романа Мартина Андерсена-Нексе «Пелле-завоеватель» также принесла Аугусту «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Среди других его известных работ — сериал «Граф Монте-Кристо», фильмы «Отверженные» и «Дом духов»

Продюсером проекта выступит Андреа Иерволино, работавший над картинами «Феррари» и «Ламборгини: Человек-легенда». «Армани: Король моды» расскажет о личной и профессиональной эволюции одного из самых влиятельных дизайнеров XX и XXI веков.

«Этот фильм — не просто история культового дизайнера. Это история человека, чье творчество стало частью культурной идентичности Италии и чье влияние простирается далеко за пределы моды. Мы хотели найти режиссера, способного почтить это наследие с чуткостью, умом и кинематографической красотой», — отметил Иероволино.

В январе Deadline называл режиссером и сценаристом байопика Бобби Мореско, известного по сценарию к фильму «Столкновение». Теперь же за Мореско осталась только сценарная часть. Сообщалось также, что съемки фильма, скорее всего, пройдут в Венгрии, а не в Италии. Иероволино объяснял это изменениями в итальянской системе финансирования кино, которые отпугнули американских инвесторов.

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