Мировой океан нагрелся до рекордных значений

Средняя температура поверхности Мирового океана достигла рекордных значений для этого времени года. К такому выводу независимо друг от друга пришли европейские службы мониторинга Copernicus Climate Change Service (C3S) и Copernicus Marine (CMEMS).
По данным C3S, 21 июня температура поверхности океана достигла 20,86 градуса. Это немного выше показателя в 20,83 градуса, наблюдавшегося в 2023 и 2024 годах. CMEMS, использующая другую систему оценки, зафиксировала в тот же день 21 градус — тоже выше предыдущих рекордов. Помимо этого, в последние месяцы необычно высокие температуры фиксировали сразу в нескольких районах океана.
Новый рекорд климатологи связывают с началом Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана. Ожидается, что рекордно высокая температура океана повлияет как на погодные условия, так и на глобальный климат и морские экосистемы.
«Нынешние условия могут указывать на начало новой фазы, которая снова приведет нас на неизведанную территорию. При таких температурах океана и на фоне приближающегося Эль-Ниньо в ближайшие месяцы, вероятно, будут побиты новые температурные рекорды», — отметил директор C3S Карло Буонтемпо.
В европейских службах мониторинга пока не уверены, связано ли повышение температуры океана с новыми условиями, которые сохранятся в ближайшие месяцы, или оно носит временный характер.
Специалисты пояснили, к каким последствиям может привести потепление океана. Более теплый океан дольше сохраняет тепло в атмосфере, дает больше энергии штормам, усиливает испарение и повышает риск экстремальных осадков и наводнений. Оно также способствует росту уровня моря, таянию льда и создает нагрузку на морские экосистемы.
Повышенная температура поверхности океана связана и с более частыми морскими волнами жары. Они нарушают работу экосистем и рыболовства, влияют на прибрежную экономику и могут усиливать жару на ближайших участках суши.