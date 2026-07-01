Мировой океан нагрелся до рекордных значений

По данным C3S, 21 июня температура поверхности океана достигла 20,86 градуса. Это немного выше показателя в 20,83 градуса, наблюдавшегося в 2023 и 2024 годах. CMEMS, использующая другую систему оценки, зафиксировала в тот же день 21 градус — тоже выше предыдущих рекордов. Помимо этого, в последние месяцы необычно высокие температуры фиксировали сразу в нескольких районах океана.