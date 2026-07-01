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В Астраханской области обнаружили хищную медузу из Амазонки

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Институт океанологии РАН

В водоемах Астраханской области впервые обнаружили хищную медузу Craspedocusta sowerbii, обитающую в реке Амазонке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Институт океанологии РАН.

Местные жители заметили медуз в акватории Приволжского затона. 17 июня они сдали их в лабораторию Каспийского филиала ИО РАН. Проверка выявила, что беспозвоночные входят в перечень опасных инвазивных видов России.

По словам ученых, Craspedocusta sowerbii изначально обитали в Амазонии. Но сейчас эти медузы активно распространяются по всей планете. В 2023 году их находили в Волгоградской области.

Медузы могли оказаться в России вследствие дрейфа вниз по течению Волги. Также не исключено, что их занесли с балластными водами судов. Медуз могли принести и водоплавающие птицы.

Хищные медузы нежелательны для фауны Каспийского моря. Они питаются зоопланктоном и способны подорвать кормовую базу планктоноядных рыб, в том числе осетровых.

«Медуза выдерживает полное пересыхание водоема, превращаясь в покоящуюся стадию — подоцисту. При этом, по данным литературы, срок выживания подоцисты достигает 40 лет. То есть избавиться от нее раз и навсегда практически невозможно», — отметили исследователи.

Ученые будут мониторить ситуацию с медузами, которые распространились также по Московской, Тверской, Нижегородской и Иркутской областям, а также по Дону и Башкортостану. Специалисты оценят численность популяции в Приволжье и составят прогноз расселения медуз по дельте Волги.

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