В Астраханской области обнаружили хищную медузу из Амазонки

Ученые будут мониторить ситуацию с медузами, которые распространились также по Московской, Тверской, Нижегородской и Иркутской областям, а также по Дону и Башкортостану. Специалисты оценят численность популяции в Приволжье и составят прогноз расселения медуз по дельте Волги.